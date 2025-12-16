Seis españolas competirán en el Mundial Femenino de Motociclismo de 2026

Archivo - La española María Herrera, campeona del mundo del Mundial Femenino de Motociclismo 2025 - WILLIAM JOLY - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis pilotos españolas, entre ellas María Herrera (Terra & Vita GRT Yamaha), actual campeona, participarán en la temporada 2026 del Mundial Femenino de Motociclismo, que contará con un total de 24 participantes, con ocho debutantes, entre ellas la catalana Paola Ramos (Klint Racing Team).

La organización del campeonato informó este martes de las inscritas para la próxima edición, que contará con seis Grandes Premios y que dará comienzo a finales del mes de marzo (27-29) en el circuito portugués de Portimao.

Además de Herrera y Ramos, que ya ganó esta pasada temporada como 'wildcard' la última carrera, también competirán otras cuatro pilotos españolas habituales de este Mundial como Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha), actual subcampeona, Sara Sánchez (Hadden Racing Team), 'Pakita' Ruiz (PR46+1 Racing Team) y Natalia Rivera (Terra & Vita GRT Yamaha).

Por su parte, las otras debutantes serán las italianas Martina Guarino (Prata Motor Sport), Arianna Barale (Hadden Racing Team) y Denise Dal Zotto (AG Motorsport Italia), la británica Katie Hand (Team Trasimeno), la francesa Line Vieillard (FT Racing Academy) y las polacas Patrycja Sowa (Team Trasimeno) y Karolina Danak (Yamaha AD78 FIMLA by MS Racing).