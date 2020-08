Sergio García: "Estaba bien posicionado al final, pero me han adelantado por un toque"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) lamentó no haber aprovechado que estaba "bien posicionado" al final del Gran Premio de la República Checa y que un toque final le impidió alcanzar una mejor posición que la decimosexta con la que terminó.

"Hoy salíamos muy atrás en parrilla y al principio, incluso me he tocado con algunos pilotos y he perdido varias posiciones. En ese momento he empezado a remontar poco a poco, aunque me costaba adelantar, pero estaba bien posicionado al final de carrera", señaló García Dols en declaraciones facilitada por su equipo.

El castellonense se situó "undécimo en la última vuelta". "Pero un toque con otro piloto me ha apartado de la trazada y me han adelantado. Las sensaciones que obtenemos de esta carrera son positivas; seguiremos trabajando para llegar al nivel donde debemos estar", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo, Ryusei Yamanaka, que acabó decimoséptimo, indicó que pudo "mantener un buen ritmo", pero que tuvo "algún problema en el inicio de la carrera". "Es difícil adelantar en los primeros compases en esta pista. Creo que si hubiese estado más adelante en esos momentos, habría acabado en mejor posición, pero no ha sido así y he tenido que luchar mucho en la parte de atrás, hasta que he podido atrapar por mí mismo al grupo de delante", apuntó.

"No estoy contento con la posición, pero he podido ganar confianza en mi pilotaje, especialmente en la frenada. La semana que viene vamos a Austria, un circuito que me gusta y ya estoy deseando rodar allí", concluyó el japonés.