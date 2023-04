Stefan Bradl sustituirá a Marc Márquez en el GP Las Américas

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto alemán Stefan Bradl será el encargado de sustituir al español Marc Márquez en el Repsol Honda en el Gran Premio de Las Américas, tercera cita del Mundial de Motociclismo que se disputa este fin de semana en el COTA de Austin (Estados Unidos), según confirmó este miércoles el equipo.

El ocho veces campeón del mundo no podrá correr este Gran Premio para continuar con su recuperación de la lesión en la mano derecha que se produjo en Portimao durante la primera carrera del campeonato y que ya le hizo ser baja en Argentina.

En Termas de Río de Hondo no fue sustituido y se dio la casualidad de que no hubo ninguna Honda oficial el domingo ya que el otro piloto, el balear Joan Mir, se cayó durante la carrera sprint sufriendo un traumatismo craneoencefálico y no pudo competir.

Bradl, probador del Repsol Honda, llega a Austin, donde fue cuarto en el año 2014, después de haber realizado este lunes y martes un test en el Circuito de Jerez Ángel-Nieto con el objetivo de mejorar el rendimiento de la moto japonesa.

"En primer lugar, quiero desear a Marc todo lo mejor en su recuperación. Llego a Austin después de unos días de test en Jerez donde hemos podido probar algunas cosas con la moto. Será interesante rodar de nuevo en COTA, estuve allí por última vez corriendo en 2016 y me dará la oportunidad de probar la RC213V 2023 en un tipo de pista muy diferente comparado con lo que he pilotado hasta ahora este año. Tengamos un fin de semana productivo y veamos qué es posible", señaló el alemán en declaraciones facilitadas por su equipo.