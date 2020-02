El Team Estrella Galicia 0,0 aborda en 2020 su proyecto de motociclismo más internacional

Actualizado 12/02/2020 20:33:27 CET

Por su parte, Lowes, ausente en la presentación debido a una lesión sufrida durante un test privado, se mostró ilusionado y cómodo en su nuevo equipo. "Pese a la lesión sobrevenida por la caída durante los test privados, estoy muy contento y motivado con este nuevo proyecto. Desde el primer día me he sentido muy bien con el equipo, así que estoy realmente impaciente por empezar la que creo que será una gran temporada junto a ellos", dijo.

"Teniendo en cuenta el nivel del equipo y lo que consiguieron el año pasado, mi objetivo no es otro que pelear regularmente desde el primer Gran Premio por el podio y la cabeza de carrera", añadió, ambicioso al igual que su compañero, Augusto Fernández. "Me siento muy bien, estoy 100% listo para empezar la temporada. He entrenado mucho esta pretemporada en el gimnasio y he practicado mucho motocross. Me siento con mucha fuerza y cargado de ganas de trabajar con la nueva moto y mi nuevo equipo", apuntó.

"Tienen un nivel increíble y me gustó mucho cómo trabajamos juntos en el último test. Mi objetivo este año es estar asiduamente entre los pilotos más rápidos y pelar el podio y la victoria. Mi meta es presentar candidatura al título, pero creo que eso será la consecuencia del trabajo que hagamos. Hay que ir con calma porque la temporada es muy larga. Paso a paso, si trabajamos bien, los resultados llegarán. Quiero dar las gracias a todos y en especial a Marc por la oportunidad brindada. Tengo muchas ganas de hacer una gran temporada junto a este gran equipo", añadió.

El Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 afrontará Moto3 con Sergio García Dols, acompañado del debutante japonés Ryusei Yamanaka, mientras que el Junior Team Estrella Galicia 0,0 estará en la parrilla del Mundial Junior de Moto3 con el brasileño Diogo Moreira, el español José Antonio Rueda y el francés Lorenzo Fellon.

El Talent Team Estrella Galicia 0,0 alineará tres pilotos en la European Talent Cup del FIM CEV Repsol: el español Ángel Piqueras, el norteamericano Tyler Scott y el hispano argentino Marco Morelli.