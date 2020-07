El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS concluye en Barcelona una fructífera segunda pretemporada

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS cerró en Barcelona este jueves una fructífera segunda pretemporada, tras dos días de entrenamiento en el Circuito Barcelona-Catalunya para poner a punto las opciones de Augusto Fernández y Sam Lowes en el Mundial.

Debido a la prohibición de llevar a cabo test con las motos oficiales, los pilotos han trabajado con motos de serie, para recuperar aún así la sensación de rodar en el circuito y en ritmos de carrera. El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS se desplazará la próxima semana a Jerez, ciudad que acogerá el primer GP de la renovada temporada.

De manera excepcional, la pista jerezana acogerá el próximo miércoles 15 de julio una jornada de test oficial en el que participarán las tres categorías mundialistas y MotoE. "Estoy muy contento de la pretemporada que hemos hecho ya que me ha permitido poner a prueba mi hombro y sobretodo, trabajar la resistencia encima de la moto. Durante el confinamiento todos hemos entrenado el físico, pero el desgaste y esfuerzo implícito en el pilotaje sólo puede trabajarse a lomos de una moto", dijo Sam Lowes en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Mi hombro ya está bien, no tengo dolor, he recuperado casi toda la movilidad y cubro perfectamente la distancia de carrera. Me siento bien y estoy preparado para ir a por todas. Mi objetivo es competir regularmente por posiciones delanteras y poder aspirar al Título. Para ello será muy importante empezar bien en Jerez ya que con un calendario con carreras tan seguidas, la inercia de los buenos resultados será un factor psicológico importante", añadió.

Augusto Fernández también se mostró contento con la preparación. "Ha sido un test muy positivo. A pesar de no poder rodar con nuestras motos, hemos podido aprovechar muy bien el tiempo y los quilómetros de este entrenamiento. Me siento muy bien preparado físicamente y sin duda el trabajo que hemos hecho encima de la moto durante estas semanas nos ayudará muchísimo en las primeras carreras. Estoy impaciente por llegar a Jerez y volver a sentir la adrenalina de la competición", apuntó.

"A pesar de los cambios de calendario, mi objetivo es el mismo que tenía en Marzo, pelear por podios y victorias cada fin de semana. Mi mayor ilusión es poder entrar en la lucha por el título y para ello la clave de la temporada consistirá en ser regular y no cometer errores", añadió.