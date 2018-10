Viñales: "Por fin puedo disfrutar; lo he pasado mal, ha sido un año duro"

Publicado 28/10/2018 12:16:02 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que su triunfo en el Gran Premio de Australia le permite "disfrutar" después de un "año duro" en el que lo ha pasado "mal", y ha pedido que el equipo le dé "una moto competitiva" el próximo curso para seguir "ganando".

"Por fin puedo disfrutar. Lo he pasado mal, ha sido un año duro porque no he podido dar mi 100%. Quiero agradecer a la gente que está conmigo porque los momentos no son fáciles siempre y hay mucha gente que me ha apoyado", declaró tras la carrera en Phillip Island.

Además, reconoció que Yamaha necesitaba ganar después de 25 carreras sin hacerlo. "Necesitábamos esta victoria. Espero que Yamaha pueda ver que pueden ganar carreras conmigo y me den una moto competitiva para mí si quieren seguir ganando. Parece que estoy para ganar carreras como estas, conseguí la victoria 500 y ahora esto", indicó.

"Estoy muy contento, también por el equipo. Esta victoria arregla este momento que vivimos, pero no toda la temporada. Era importante acabar con una victoria y lo hemos hecho. La racha es consecuencia de no hacerlo bien: estoy realmente emocionado", continuó el catalán.

Por último, el de Roses analizó la cita de este domingo. "No sé qué ha pasado en la salida, nos hemos cerrado con Marc y Johann. Después he podido remontar, he pasado de décimo a primero en cinco vueltas. El equipo ha hecho un gran trabajo, he podido ser agresivo en carrera. Sabía que tenía gran 'grip' trasero, pero al fina, el neumático trasero estaba bajando muy rápido y he preferido no forzar", finalizó.