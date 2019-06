Viñales manda el viernes en Assen en un día marcado por la caída y abandono de Lorenzo

Publicado 28/06/2019 16:41:03 CET

Binder y Kornfeil, los mejores en Moto2 y Moto3, en un mal día para los líderes Àlex Márquez y Canet

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha sido el más rápido este viernes en la categoría de MotoGP tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, que se disputa en el circuito de Assen, superando al francés Fabio Quartararo (Yamaha) y al italiano Danilo Petrucci (Ducati), mientras que Brad Binder (KTM) y Jakub Kornfeil (KTM) fueron los mejores en Moto2 y Moto3 en una primera toma de contacto marcada por la caída de Jorge Lorenzo (Repsol Honda).

Viñales se llevó el mejor crono en una pista que suele ser favorable a las Yamaha y a las Suzuki. El de Roses, que fue uno de los damnificados por la caída masiva provocada en la carrera del Gran Premio de Catalunya por Lorenzo, superó al resto de rivales aunque fue coprotagonista junto al mismo balear, que se cayó en la FP1 y no podrá correr el resto de fin de semana por una fractura en la vértebra dorsal 6.

El pentacampeón del mundo volvió a toparse con el infortunio en Assen como ya le pasase en 2013 y fue declarado no apto' por los médicos de MotoGP y viajará a Barcelona este mismo viernes, dejando la moto huérfana salvo que Honda opte por subir a un piloto probador, como Stefan Bradl.

La caída del mallorquín, que se deslizó por el asfalto y dio vueltas de campana ya sobre la grava de la escapatoria, acaparó prácticamente toda la atención de un día en el que el buen tiempo permitió ver buenos tiempos. Y, ahí sí, Viñales brilló con luz propia para darse ánimos de cara al resto de Gran Premio, en una cita en la que el año pasado fue tercero.

De momento, las Yamaha van rápidas en un trazado con la recta principal más corta del campeonato pero en el que se va, como señaló Àlex Rins (Suzuki) en la rueda de prensa oficial, a "todo gas". Con Viñales segundo y con Fabio Quartararo y su 'M1' del equipo satélite segundo, de momento las motos de la marca del diapasón abren bien su idilio con la 'Catedral'.

Tercero fue Danilo Petrucci, más de dos décimas mejor que su compañero de equipo en Ducati, Andrea Dovizioso, cuarto, mientras que Rins, quinto, también parece empezar bien la cita para la Suzuki. El de Barcelona superó a Andrea Iannone, sexto aunque rodó segundo en buena parte de la FP2 antes de irse al suelo a falta de minuto y medio para el cierre de la tanda.

Por su parte, el vigente campeón del mundo y líder del actual campeonato, Marc Márquez (Repsol Honda), fue séptimo. El de Cervera no fue al límite, no llegó a poner la goma blanda con la que muchos otros pilotos firmaron sus mejores tiempos, y todo apunta a que el catalán no tendrá problema alguna para la tanda de calificación.

Buenos presagios también para Joan Mir (Suzuki), que rodó cerca de un Valentino Rossi (Yamaha) al que finalmente superó, con la octava plaza para el español y la novena para 'Il Dottore', mientras que el británico Cal Crutchlow cerró el 'Top 10' en un viernes soleado y de altas temperaturas en Assen.

Por su parte, la categoría de Moto2 tuvo un líder de última hora, el sudafricano Brad Binder (KTM) que logró un 1:37.398 con el que superó por escasas 132 milésimas a un Remy Gardner (Kalex) que había dominado la sesión previamente. Tercero fue el británico Sam Lowes (Kalex), cuarto el alemán Marcel Schrotter y quinto el español Jorge Navarro (Speed Up).

El suizo Thomas Luthi (Kalex), segundo en el Mundial de la categoría intermedia, finalizó sexto por delante de Luca Marini (Kalex) y Lorenzo Baldassarri (Kalex). Mientras, el español y líder de Moto2 tras ganar las tres últimas carreras, Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), finalizó la jornada en novena posición, a casi medio segundo del mejor tiempo.

Finalmente, en Moto3, el más rápido fue el checo Jakub Kornfeil (KTM), con un tiempo de 1:41.782 con el que superó al grueso de las Honda, que ocuparon de la segunda plaza --con Tony Arbolino-- hasta la quinta de Gabriel Rodrigo, con Niccolò Antonelli tercero y Romano Fenati cuarto. El mejor español fue Marcos Ramírez (Honda), décimo.

Y es que no fue un gran arranque el de los pilotos españoles en Assen, entre ellos para el líder del Mundial, Arón Canet (KTM), que se cayó junto a Alonso López (Estrella Galicia 0,0) en la curva 4 del trazado neerlandés.

Además, el valenciano, que lucha por retener el liderato contra Lorenzo Dalla Porta (Honda) y Antonelli, empezó mal la sesión cuando su moto se le paró y tuvo que empujarla de vuelta a boxes antes de retomar la acción en la pista en un viernes para olvidar.