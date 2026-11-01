Yamaha no participará en el Gran Premio de Catar y MotoGP amenaza con sanciones

Fabio Quartararo en el box de Yamaha - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fábrica japonesa Yamaha ha anunciado que no acudirá al Gran Premio de Catar, antepenúltima cita del Mundial de motociclismo y que se disputará la próxima semana en el Circuito Internacional de Losail, debido a la situación en Oriente Próximo, y MotoGP ha afirmado que la decisión conllevará represalias deportivas y económicas.

"Tras la última evaluación de la situación en Oriente Próximo, Yamaha no ha encontrado motivos suficientes para modificar las restricciones de viaje que mantiene actualmente en toda la compañía. Como resultado, Yamaha ha comunicado a MotoGP Group su decisión de no participar en el Gran Premio de Catar de 2026", explicó la marca en un comunicado.

La fábrica japonesa aseguró que la decisión responde "a la evaluación" que ha realizado "a partir de la información disponible en estos momentos" y que es "independiente" de las medidas adoptadas por MotoGP y el organizador del Gran Premio. "Yamaha mantiene su pleno compromiso con MotoGP y espera volver a la competición en el Gran Premio de Portugal", indicó.

Esto supondrá la ausencia en el circuito asiático de los dos pilotos del Monster Energy Yamaha MotoGP, el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, y de los pilotos del equipo satélite Prima Pramac Yamaha MotoGP, el australiano Jack Miller y el español Augusto Fernández, sustituto del turco Toprak Razgatlioglu.

Tras conocerse la postura de Yamaha, MotoGP lamentó su decisión. "Aunque reconocemos que el equipo está sujeto a una política corporativa más amplia que restringe los viajes a Oriente Próximo, no creemos que esta decisión refleje las amplias garantías ofrecidas a todos los integrantes del campeonato", apuntó.

"Tras consultar con el Estado de Catar, el Circuito Internacional de Losail, asesores de seguridad independientes y llevar a cabo su propio proceso continuo de evaluación de riesgos, MotoGP no ha recibido ninguna información que justifique modificar los planes actuales para el evento", añadió.

Además, explicó que el resto de equipo sí viajarán a Catar. "Hoy hemos trasladado esta postura, junto con la información más reciente disponible, a todos los fabricantes y equipos. Asimismo, valoramos la confirmación del resto de la parrilla de que competirá en Catar y les agradecemos su compromiso", señaló.

"Además de las implicaciones contractuales que la decisión de Yamaha tiene para sus acuerdos con MotoGP e IRTA, su ausencia también conlleva consecuencias deportivas, que serán gestionadas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) de acuerdo con el reglamento del campeonato", concluyó.