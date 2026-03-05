La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela supera los 100 equipos inscritos

Archivo - Imagen del 'Trifork', vencedor en IRC de La Larga de la PalmaVela 2025 - MARIA MUIÑA - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, competición organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), ya ha superado los 100 equipos inscritos sumando las citas de La Larga, la regata 'offshore' por el archipiélago balear, y el programa multiclase que se disputará en la bahía de Palma.

Según informó este jueves la organización, entre ambas pruebas, se espera la participación de más de 1.200 regatistas, que competirán entre el 25 de abril y el 4 de mayo en la que será una de las primeras grandes concentraciones europeas de grandes esloras y flotas internacionales de la temporada.

"Superar los 100 equipos inscritos a estas alturas confirma que la Sandberg PalmaVela sigue creciendo y que el trabajo de todo el equipo organizador está dando sus frutos. Es una enorme satisfacción ver cómo armadores y tripulaciones de distintos países vuelven a confiar en Palma como punto de encuentro para arrancar la temporada", explica Manu Fraga, director del RCNP.

En este sentido, la clase Maxi vuelve a reforzar su presencia en Palma, con equipos inscritos tanto en La Larga como en el programa multiclase, "confirmando el atractivo de la Sandberg PalmaVela para algunas de las unidades más espectaculares del panorama internacional".

Por su parte, la ORC A2 llegará al evento tras la disputa del Campeonato de Europa, lo que convierte a la Sandberg PalmaVela en una cita clave para continuar el pulso competitivo entre las principales tripulaciones 'offshore' del continente.

El próximo 23 de marzo finaliza el segundo plazo de inscripción bonificada, y la organización espera que en las próximas semanas el número de equipos inscritos pueda aumentar en cerca de medio centenar más, confirmando así el excelente momento de participación que vive la regata.

"Con más de dos décadas de historia, la Sandberg PalmaVela sigue posicionándose como una de las regatas más completas del Mediterráneo, combinando competición offshore, clases de alto nivel y un amplio programa multiclase en uno de los campos de regatas más valorados del mundo: la bahía de Palma", remarcaron los organizadores.