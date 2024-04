'366 (y más) historias de los JJ.OO. que deberías conocer', el libro de Relaño sobre los Juegos

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Alfredo Relaño presentó este jueves su nuevo libro '366 (y más) historias de los Juegos Olímpicos que deberías conocer', que repasa la trayectoria de este evento que alcanzará su edición número 32 este verano en París, y cuya historia se encuentra en las 896 páginas que tiene de extensión este título.

Relaño repasa en su obra pedazos de la extensa trayectoria de este evento, al estilo de su anterior título publicado '366 historias del fútbol mundial que deberías conocer', en el que recogía algunas de las narraciones más importantes de este deporte.

"Tenía la música y faltaba meterle letra". Con esta metáfora se refirió el autor al trabajo de recopilar las historias para incluirlas en el libro durante la presentación realizado en la sede del Comité Olímpico Español (COE) ."No ha sido difícil hacer este libro porque ahora es más fácil. Admiro a los que nos precedieron. Ahora se pueden consultar por 'pdf' desde casa los periódicos y hay posibilidad de buscar en Internet", señaló Relaño.

El periodista además confesó que nunca ha estado en unos Juegos Olímpicos, pero que los ha seguido "con ahínco" a través de la televisión, la radio o los periódicos. "Siempre he visto y leído todo lo que he podido, y ahora he recuperado un conocimiento del que carecía", comentó.

El libro recuerda momentos históricos de los Juegos Olímpicos como la plata de la selección española de baloncesto en Los Ángeles 1984, el oro de Fermín Cacho en Barcelona 92', la reivindicación de Tommy Smith, la victoria de Miriam Blasco tras el fallecimiento de su entrenador días antes, o el triunfo de Károly Takács después de perder una mano.

En el acto estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que comentó sobre el libro que lleva "una buen parte leída", y que "engancha por el formato, que facilita la lectura". "Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho y pena por haberlo terminado", aseveró.

"Es de lectura muy recomendable porque ayuda a conocer mucho mejor la importancia del deporte en la historia de la humanidad. En el libro está presente tu pasión por el deporte pero con la mirada limpia y clara de ese niño que todos fuimos alguna vez", dijo refiriéndose con cariño al autor.

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch apuntó que "es un libro para ir saboreando trozo a trozo y recordar lo que viviste y ver cómo lo vivieron otras personas". "He sentido mucha emoción al leer muchas de las historias, que son cortas y emocionantes. Mil gracias por las referencias a mi padre", dijo.

Finalmente, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, se deshizo en elogios hacia Relaño, al que "todo el mundo" le considera "un periodista grande", pero que él le ve como "un escritor en el mundo del deporte que aúna la capacidad para leer y escribir mucho". "Tu voz y tu escritura está reconocida en el mundo del deporte y fuera de él", le confesó.

"La escritura es como la pintura de la voz. Tu gran secreto es empezar a imaginar lo que quieres hacer, luego desear lo que imaginas, y por último, creas lo que deseas y has imaginado", sentenció el dirigente.