La 39º Copa del Rey corona a sus campeones en la bahía de Palma

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 39º edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela coronó este sábado a sus campeones en unas espectaculares condiciones que refrendaron una vez más la reputación de la bahía de Palma para la competición a vela tras decidirse ocho de los nueve títulos de clase en el último tramo del campeonato, y el Teatro Soho Caixabank de Javier Banderas se llevó el Trofeo V Centenario como vencedor absoluto.

En BMW ORC 2, el Swan 42 Teatro Soho Caixabank logró el título al mismo ritmo que demostró durante el resto de la semana, y cerró su participación con nueve victorias parciales de 11 posibles. Se trata del quinto título para el tándem formado por el armador Javier Banderas y el patrón Daniel Cuevas, segundos en 2019 con este mismo barco. Le acompañaron en el podio el M8 de los hermanos Frances y el Defcom Seguridad de Pedro Gil.

Además de las nueves coronas de clase, esta semana se disputaban otros trofeos en aguas de Palma y ese también lo ganó el Teatro Soho al proclamarse vencedor en la división handicap, para el que puntuaban las tres divisiones BMW ORC y la IRC 1. Como premio a su extraordinaria regularidad, el barco armado por Javier Banderas recibió el trofeo V Centenario como campeón absoluto de la 39 Copa del Rey MAPFRE.

El título de BMW ORC 1 se resolvió por la mínima. El Hydra de Óscar Chavez, patroneado por el campeón olímpico Fernando León, supo rentabilizar su fiabilidad en la segunda mitad de la semana. Al nuevo campeón le bastó un sexto en la prueba final para aventajar por un punto al From Now on de Fernando Chain. Se trata del tercer título consecutivo para el potente DK46, que ganó las dos últimas ediciones bajo los colores de Estrella Damm. Tercero finalizó el Rats on Fire de Rafael Carbonell.

Por su parte, en BMW ORC 3, el Sinergia 40 El Carmen Elite Sails de José Coello consiguió el hito de encadenar dos títulos consecutivos en clases diferentes. El campeón 2019 de BMW ORC 3 completó su tarjeta con seis puntos de ventaja sobre el Scugnizza de Vincenzo de Blasio y siete sobre el Medilevel patroneado por Nacho Campos.

Además, el Alegre de Andrés fue el único que salió al agua como virtual campeón. El TP52 británico dominó la semana en clase IRC 1y completaba su participación anotando su novena victoria parcial de 11 posibles. El campeón de 2017 aventajó por diez puntos al empate entre el Freccia Rossa de Vadim Yakimenko (segundo) y el Paprec Recyclage de Stephane Neve (tercero).

En clase ClubSwan 50 llegó el quinto título para el Earlybird de Hendrik Brandis, campeón de clase Swan 45 en 2011 y 2016, y de ClubSwan 50 en 2017 y 2018. El barco alemán supo administrar su liderato en la última manga del campeonato, y aprovechó el último tramo de la semana para llevarse la victoria absoluta por la mínima sobre el actual campeón del mundo de la categoría, el Hatari de Marcus Brenneke. Tercero finalizó el Bronenosec 50 de la joven patrona rusa Polina Lyubomiroba.

En ClubSwan 42, el Natalia de George y Natalia Brailoiu defendió su título de 2019. El barco rumano logró el premio a una magnífica semana de regatas en la que sus máximos rivales fueron los españoles Nadir de Pedro Vaquer (segundo, a seis puntos) y Pez de Abril de José María Meseguer (tercero, a nueve).

En el estreno de los ClubSwan 36 como clase, el G Spot resolvió la final confirmando el dominio que demostró a lo largo de la semana. El barco de Giangiacomo Serena ganó la última manga, despidiéndose de Palma con cinco victorias parciales de 11 posibles y un tercero como peor resultado. Aventajó por ocho puntos al Farstar de Lorenzo Mondo (segundo) y por 13 al Thirtysix de Riccardo Ferragamo (tercero).

Además, en Mallorca Sotheby's Women's Cup, el Dorsia Covirán patroneado por Marta Garrido se proclamó campeón y se anotó la última de las 15 pruebas del campeonato. El J80 valenciano cerró su participación con cinco puntos de ventaja sobre el andaluz Grupo Cosentino - Les Roches de Eva González y 15 sobre el balear #compromisorcnp de María Bover.

El primer título de la nueva clase Herbalife Nutrition J70 correspondió al Let it Be de Marcelo Baltzer, que fue de menos a más a lo largo de la semana y cerró su debut con dos puntos de ventaja sobre el Jeniale Eurosystem de Massimo Rama y seis sobre el Patakín de Luis Albert Solana.