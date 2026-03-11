El 45% de los españoles practica deporte con el objetivo de "vivir más años con calidad"

Archivo - Gimnasio de VivaGym. - VIVAGYM - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 45% de los españoles practica deporte con el objetivo de aumentar su longevidad, por lo que entrenar deja de ser reactivo (mejorar el físico) para convertirse en preventivo y proactivo (invertir en salud futura), según el último estudio elaborado por VivaGym.

La salud se impone como principal motor para entrenar y van ganando protagonismo motivaciones como el bienestar mental (16%) o el rendimiento físico (15%), según dicho informe. "El dato confirma un cambio cultural: el entrenamiento forma parte de un estilo de vida que busca equilibrio, energía y calidad de vida a largo plazo", destacó VivaGym.

El 98% de los usuarios asegura que entrenar mejora su autoestima. De hecho, dentro del 98%, el 76% afirma estar totalmente convencido de que el ejercicio influye directamente en cómo se siente consigo mismo, y un 22% también percibe esa mejora. En este sentido, el entrenamiento se posiciona como una herramienta de bienestar emocional sostenido, según concluye el estudio.

Además, el 84% reconoce que su estado de ánimo empeora al dejar de entrenar, y casi la mitad lo afirma con rotundidad, porque el bienestar ya no se percibe como un concepto abstracto, sino como una experiencia tangible asociada al movimiento, la constancia y la disciplina personal.

"Durante años el fitness se ha asociado a la estética. Hoy los datos nos dicen otra cosa: la gente entrena para cuidarse, gestionar mejor su estado de ánimo y vivir más años con calidad. Que casi todos nuestros usuarios relacionen el ejercicio con la mejora de su autoestima confirma que el gimnasio es mucho más que un espacio para cambiar el cuerpo; es un espacio para fortalecer la autoconfianza", explicó Daniel Galindo, Experience & Innovation Director de VivaGym Group.

La combinación de entrenamiento y dieta equilibrada es la opción más señalada por el 29% de los encuestados, pero incluso practicado de forma aislada, el deporte destaca por encima de otros hábitos como la gestión del estrés o el descanso.

Entre las disciplinas que generan mayor sensación de bienestar, el entrenamiento de fuerza lidera las preferencias (35%), seguido de los entrenamientos de alta intensidad (21%) y los formatos híbridos (17%). "La fuerza, tradicionalmente vinculada al rendimiento, se asocia ahora a vitalidad, autonomía y calidad de vida a largo plazo, especialmente en un contexto donde la longevidad se convierte en aspiración colectiva", se destacó en el estudio.