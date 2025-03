El 4x400 masculino confiesa que la medalla era "complicada", pero confiaba en su "potencial"

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos, integrante del relevo 4x400 metros masculino junto con Markel Fernández, Manuel Guijarro y Bernat Erta que fue plata en el Europeo en Pista Cubierta de Apeldoorn (Países Bajos), aseguró que el cuarteto sabía que lograr el podio "iba a ser complicado", aunque confiaba en su "potencial".

"Sabíamos que iba a ser complicado, pero también sabíamos el potencial que tenemos y queríamos estar adelante. La estrategia era ir pegándonos poco a poco, de la forma en la que lo hicimos. Markel conseguía auparnos dos posiciones por encima; Manu directamente me entregó el testigo en tercero, yo mantuve en tercera posición intentando acercarme lo más posible, y luego Bernat remató de la forma en la que remató", dijo Husillos a los medios a su llegada este lunes a Madrid.

El palentino confesó que cada uno de los atletas hizo "el papel" que les pidió el seleccionador. "Luego, llevarnos el récord de España, pues es también fruto de todo lo que hemos entrenado en nuestra casa con otros entrenadores, y de lo que hacemos también juntos en las concentraciones cuando estamos por ahí todo el año fuera", afirmó.

Por su parte, el atleta ilerdense Bernat Erta, protagonista del último relevo, señaló que en esta modalidad "se suele pecar de empezar muy rápido" por lo que cuando él cogió el relevo "fue empezar un poco más suave e ir subiendo el ritmo". "En los últimos metros vi que pinchaban un poco, pero muy poco, y dije 'voy a echarme, tirarme a la piscina todo lo posible para ver si llego a la medalla de plata', pero cuando me tiré no tenía nada claro", manifestó.

"Luego vino Markel a abrazarme feliz porque dijo 'medalla, medalla', y dije 'espera, espera', y vi que ponían 'photo finish' en la pantalla gigante que había en el estadio y finalmente fue plata. Fue la final más apoteósica que he corrido nunca", aseveró.

El atleta albaceteño Manuel Guijarro explicó que la medalla les "sabe un poco a oro" porque partían con la desventaja de ir por la calle uno. "Teníamos en contra un poco todo, la gran anfitriona y favorita que era Holanda por la calle seis. Bélgica también era una de las grandes favoritas e iba por buena calle. Creo que el trabajo que hemos hecho ha sido espléndido", apuntó.

"Aún recuerdo cuando recibí al testigo Bernat, y Markel venía y me decía 'terceros, terceros' cuando quedaban todavía casi 400 metros, y yo decía 'tranquilo'", rememoró al mismo tiempo que reconoció que no sabía si habían sido terceros o cuartos: "Lo vi de frente y cuando estaba con Óscar nos quedamos agarrados y vi que éramos segundos. Fue increíble, yo no sé qué hice, salí por ahí corriendo, no sé ni dónde iba. Es una medalla que yo creo que es de las platas que tenemos es la que mejor sabe", expresó.

También tuvo un mensaje para el relevo femenino, que se quedó a las puertas del podio, aunque por unos minutos tenía la medalla de bronce por la descalificación del equipo neerlandés. "Es un poco raro. Estamos en Holanda y todos teníamos un poco claro que las iban a recalificar, porque son anfitrionas, había gente muy importante en la grada, y qué más da que los españoles se queden sin medalla", admitió.

"Son cosas que pasan en el deporte, hay que seguir. Ellas tienen un equipo tremendo, han hecho la novena mejor marca de todos los tiempos, con lo cual les damos la enhorabuena también porque se lo merecen", ensalzó Guijarro.

Finalmente, el atleta Markel Fernández comentó que el próximo objetivo para el relevo es el Campeonato del Mundo al aire libre, que se disputa en Tokio (Japón) del 13 al 21 de septiembre. "Ahora vamos a estar unos días descansando y preparando el Mundial de relevos, que lo vamos a tener en China, y ahí es donde vamos a tener que luchar para estar en Tokio", zanjó.