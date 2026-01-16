Abderehman y Jackline Chelal, favoritos en el Zurich Maratón Sevilla 2026

La Zurich Maratón de Sevilla de 2026 presentó sus novedades y la medalla que recibirán los corredores que finalicen su recorrido. - ZURICH MARATÓN DE SEVILLA

El etíope Asrar Hiyrden Abderehman y la keniana Jackline Chelal, ganadores en las ediciones de 2022 y 2023, parten como favoritos en la Zurich Maratón de Sevilla 2026, que disputarán más de 17.000 corredores populares, récord histórico, 3.000 más que el año anterior, el próximo 15 de febrero, anunciaron este viernes en su presentación oficial.

En el tradicional desayuno de trabajo con la prensa acudieron María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena; y el director municipal y director técnico del Zurich Maratón de Sevilla, José Antonio Ruiz y Javier Gavela, entre otros.

Todos ellos han posado con la medalla conmemorativa que recibirán los 'finishers' de entre los 17.000 participantes que crucen la meta. Entre los casi 200 atletas de élite destaca el etíope Asrar Hiyrden Abderehman, ganador en 2022 con 2h04:43, su compatriota Adugna Takele Bikila, cuarto ese mismo año, o el ganador de la edición de 2019, Tsedat Abeje Ayana.

Entre el nutrido grupo de atletas españoles que acuden a la capital andaluza sobresale el de Andreu Blanes, que quiere plasmar con una buena marca su estado de forma actual que le llevó a lograr 27:47 en el 10k de Valencia y lograr plaza para el próximo Europeo, e Illias Fifa, que regresa a Sevilla tras sus 2h10:10 de la pasada edición.

En categoría femenina regresa la ganadora de 2023, la keniana Jackline Chelal (2h20:29), que tienen en su poder la segunda mejor marca de la historia en suelo hispalense en el ránking histórico. El récord de la prueba de 2h18:52 (Alemu Megertu, 2022) corre serio peligro por la participación de atletas de la talla de la etíope Buzunesh Getachew Gudeta, la finlandesa Alisa Vainio, pero especialmente por los debuts de la etípope Mulat Tekle Godu (1h06:53 en medio maratón) o la keniana Rebecca Chepkwemoi, entre otras.

Entre las españolas, la principal favorita incluso a pelear por el podio figura Fátima Azzaharaa Ouhaddou Nafie, vigente campeona de Europa de maratón, y que se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla), donde residió desde los 8 años hasta que se mudó a Aguilar de la Frontera (Córdoba). Con sus 2h24:05 acredita la séptima mejora marca entre las inscritas, aunque llega a la capital sevillana dispuesta a mejorar este crono.

UNO DE LOS RECORRIDOS MÁS RÁPIDOS

El Zurich Maratón de Sevilla ha anunciado también unas importantes mejoras para consolidar su recorrido como uno de los más rápidos del mundo y que lo hará más plano con menos metros de desnivel que el anterior para seguir consolidándolo como el más llano de Europa.

Estos cambios permitirán que se puedan hacer oleadas en la salida para los corredores populares y mantener los servicios de postmeta y ropero, y no repercutirá en nuevos cortes de tráfico en la ciudad en los días previos.

La principal novedad es que meta y salida ya no estarán en el mismo punto. El arco de salida se situará en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Esta nueva ubicación permitirá que haya diferentes oleadas de salida para cada cajón.

La meta seguirá estando en el Paseo de Las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires, y se mantendrán los servicios de guardarropas en la zona del Puerto y la postmeta, tal y como ha funcionado en las pasadas ediciones.

Los corredores atravesarán los principales hitos históricos de Sevilla como la Torre del Oro, Maestranza, Ronda Histórica y las calles del centro, y se han eliminado los dos pasos por el paso subterráneo de la calle Arjona, que eran las únicas cuestas a las que se enfrentaban los maratonianos.

Con este nuevo trazado, la ronda histórica cobra un mayor protagonismo, y se aumentará hasta en 4 nuevos puntos de animación en el tramo (ronda de Capuchinos, Resolana o glorieta Duquesa de Alba.

MÁS DEL 50 POR CIENTO DE EXTRANJEROS

Esta edición va a dejar números de récord para la historia, como el de participación extranjera (53,07%), femenina (21,42%) o el que cuenta con más sevillanos y andaluces inscritos en 41 años.

De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense.

Como curiosidad, también habrá en la línea de salida 1.336 madrileños, la segunda provincia con más corredores. Especialmente significativo es la incorporación de la mujer a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas (récord también histórico).

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 se emitirá en 330 canales de televisión a nivel internacional, por lo que se calcula que podrá llegar hasta a 880 millones de hogares en todo el mundo. En España se podrá ver en directo en Canal Sur, Teledeporte, Eurosport y ETB.

Un año más la Z Zurich Foundation a través de la iniciativa 1 euro/finisher donará 1 euro por cada corredor que llegue a la meta del Zurich Maratón Sevilla a Betania, entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal que trabaja para la promoción del ser humano.

Su principal misión es atender a las personas que por distintos motivos se encuentran en exclusión social o en riesgo de estarlo. La entidad dedicará los fondos recibidos con esta iniciativa a ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social. Además, este año como novedad la Z Zurich Foundation se suma como entidad solidaria a la Zurich Kids Race Sevilla.

En esta prueba la fundación dedicará la cantidad total conseguida a Crecer con Futuro, organización fundada en 2004, que trabaja en Andalucía para mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su labor se centra en apoyar a los menores que viven en centros de protección.

La entidad dedicará los fondos recibidos con esta iniciativa para financiar un día de ocio para 20 jóvenes extutelados. La iniciativa 1 euro/finisher de la Z Zurich Foundation ya ha podido ayudar a más de 50.000 personas en España con las cantidades totales conseguidas en todas las carreras patrocinadas por Zurich Seguros en España desde la puesta en marcha del proyecto en 2023.