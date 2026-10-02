Abel Antón correrá su último maratón en Berlín en 2027 junto al Equipo Aural

Abel Antón tras anunciar que correrá en 2027 en Berlín su último maratón junto al Equipo Aural - AURAL

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 1997, disputará el último maratón de su carrera en Berlín en 2027 junto al Equipo Aural, según ha anunciado este viernes en el marco del congreso por el 60 aniversario de Aural Centros Auditivos que se celebra este fin de semana en Valencia.

La elección de la capital alemana por el maratoniano soriano, campeón del mundo en Atenas en 1997 y Sevilla en 1999, para su despedida no es casual, ya que se trata de una de las grandes ciudades en las que logró el triunfo en la distancia larga en 1996, con un tiempo de 2:09:15.

Asimismo, Berlín fue el escenario donde en 2005 inició su vinculación como Embajador de Aural y donde nació el Equipo Aural y @auralsuperación, una iniciativa creada para dar visibilidad a la pérdida auditiva no tratada, combatir el estigma asociado a esta condición y transmitir un mensaje de superación: tanto en el deporte como en la vida, los límites los pone cada persona.

Con motivo de este último reto deportivo, Abel Antón liderará además la preparación de un grupo de corredores vinculados a Aural que participarán en el Maratón de Berlín bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite'. A través de un programa de entrenamiento y acompañamiento, compartirá con el equipo su experiencia y los valores de esfuerzo, constancia y superación que han marcado su trayectoria, convirtiendo la prueba en una nueva plataforma de sensibilización para concienciar sobre la pérdida auditiva no tratada y demostrar que esta condición no debe impedir a nadie alcanzar sus metas.

Con este anuncio, Antón culminará una de las carreras deportivas más brillantes del atletismo español, en la que también fue campeón de Europa en 10.000 metros en Helsinki en 1994 y, tras colgar las zapatillas a nivel profesional, se ha convertido en uno de los principales impulsores de las carreras populares en España.

"Competir de nuevo en Berlín en 2027 tiene un doble significado para mí. Allí gané en 1996 el primer gran maratón de mi vida y también allí comenzó mi unión y compromiso con Aural. Volver a recorrer esas calles más de tres décadas después, rodeado del apoyo de la gran familia de Aural Centros Auditivos y del Equipo Aural, es la mejor manera de despedirme de la distancia que me lo dio todo. Es un orgullo afrontar este último reto de la mano de quienes han confiado en mí durante tanto tiempo", comentó Abel Antón.

Por su parte, Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural, manifestó que para la compañía es un "auténtico honor haber caminado junto a un deportista y una persona de la talla de Abel Antón durante más de dos décadas". "Abel encarna a la perfección los valores de esfuerzo, superación y constancia que forman parte del ADN de Aural. Junto a él hemos demostrado durante más de veinte años que el deporte es una extraordinaria herramienta para sensibilizar a la sociedad", subrayó.

"El Equipo Aural nació precisamente para visibilizar la pérdida auditiva no tratada, luchar contra los prejuicios que todavía existen y recordar que una pérdida auditiva no debe marcar ni limitar los proyectos, los sueños o las metas de una persona", señaló el directivo.

Martínez aseguró que estarán al lado del soriano "en cada paso hacia esa meta tan especial". "Acompañándole en este último gran reto deportivo que simboliza todo lo que hemos construido juntos durante estos años. Además, nos hace especial ilusión que Abel vaya a liderar la preparación de un equipo que correrá en Berlín bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', porque representa perfectamente nuestro propósito de derribar barreras y demostrar que escuchar bien ayuda a vivir plenamente y a perseguir cualquier objetivo", apuntó.

El anuncio de Abel Antón se produjo en la capital valenciana, donde el atleta soriano participará en un programa de actividades organizado por Aural que incluye senderismo, rutas de 'running' y ciclismo por el Parque Natural de la Albufera con el propósito de visibilizar la pérdida auditiva.

Abel Antón (Ojuel, Soria, 1962) cuenta con uno de los mejores palmarés del atletismo español. Doble campeón del mundo de maratón en Atenas 1997 y Sevilla 1999, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, hoy Princesa de Asturias, en 1997 y recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo un año antes.

A sus grandes triunfos sobre el asfalto, donde destacan las victorias en los maratones de Berlín 1996, Kyongju (Corea) en 1997 y Londres en 1998, así como el oro europeo en 10.000 metros en Helsinki 1994, se suma su compromiso con la sensibilización sobre la pérdida auditiva. En 2024 participó junto al Equipo Aural en la Skoda Titan Desert Marruecos, una de las pruebas de bicicleta de montaña más exigentes del mundo, para contribuir a esta labor de concienciación.

La participación de Antón en el Maratón de Berlín 2027 pondrá el broche final a más de 20 años de alianza ininterrumpida entre el atleta y Aural Centros Auditivos a través del Equipo Aural. Creado para dar visibilidad a la pérdida auditiva no tratada y contribuir a romper el estigma asociado a esta condición, el proyecto ha promovido durante dos décadas una filosofía compartida por Aural y Abel Antón: demostrar que las barreras están para superarse y que, tanto en el deporte como en la vida, los límites los pone cada uno.

Como parte de este legado, Aural impulsará también la participación de un equipo de corredores en el Maratón de Berlín, entrenado por Abel Antón y unido bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', con el objetivo de seguir concienciando a la sociedad sobre las consecuencias de no tratar una pérdida auditiva y demostrar que, con el acompañamiento adecuado, ninguna persona debe renunciar a sus metas. Esta iniciativa irá acompañada de un programa de actividades y acciones de sensibilización que la compañía anunciará en los próximos meses.