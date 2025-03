Abel Jordán: "Como atleta tienes que salir a la pista con la ambición de comerte el mundo"

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Abel Jordán acude optimista a los Europeos en Pista Cubierta que acoge la localidad neerlandesa de Apeldoorn desde el jueves y donde competirá en los 60 metros vallas y en los 60 metros lisos con el objetivo de "salir con la ambición de comerte el mundo" como ya hizo en el pasado Campeonato de España sin dejarse llevar "por toda la expectación" que hay.

"Voy a los Europeos con la ambición de salir a la pista y ganarlo absolutamente todo. Al final creo que como atleta tienes que salir a la pista con la ambición de comerte el mundo y eso se vio en la final del Campeonato de España, que salí a comerme el mundo y en la tercera valla le estaba diciendo a Quique (Llopis) 'acelera que si no te gano', y aceleró. Voy con esa misma ambición", manifestó Abel Jordán en una entrevista a Europa Press antes de partir para los Europeos.

El joven atleta, sonriente aunque cansado del carrusel de entrevistas que lleva a lo largo de la tarde en el hotel escogido por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la concentración de la delegación, atiende a este medio de cara a esta cita europea donde el madrileño acude "con muchas ganas" y como baza para el medallero.

Abel Jordán será el único atleta de la expedición que doblará pruebas, en los 60 mv y en unos 60 lisos donde en teoría podría tener más opciones ya que llega con la mejor marca de la temporada, los 6.54 con los que se proclamó campeón de España, empatado con el sueco Henrik Larsson. Pese a que será su "primer Europeo en la categoría absoluta", admite que no está "nada nervioso". "Ahora, a lo mejor llego ahí a la salida de tacos y dicen 'Abel Jordán, de España' en inglés y me pongo supernervioso, pero de momento tengo esos nervios de activación", explicó.

Pero el inglés no es problema para Jordán porque convive con el idioma en su día a día. El madrileño se encuentra viviendo el 'sueño americano' desde hace algo más de dos años completando sus estudios universitarios, aunque la adaptación no ha sido fácil. "Es un cambio muy grande al final con el cambio de cultura, vivir solo, gestionarte tu vida entera solo", recalcó, pese a que está siendo "capaz" de compaginar todo.

"Era primogénito y tenía la suerte de que mis padres me hacían casi todo, porque al final era el primero", señaló. "Todo ese cambio me costó bastante, pero ahora mismo lo llevo muy bien y estoy contento del momento en el que estoy y de cómo estoy. El punto en el que estoy ahora mismo es muy guay porque sé sacar jugo y el beneficio de las dos situaciones: de cuando voy a Estados Unidos y estoy allí, y de cuando vengo a España y compito aquí", advirtió.

Demuestra su inocencia, fruto de su edad, cuando se le menciona que está llamado a ser el futuro del atletismo español. "No lo tengo asimilado, no te voy a mentir", subrayó el velocista; que explica que simplemente lo vive y disfruta. "No me he parado todavía a analizar todo lo que ha pasado, no es el momento. Ya cuando acabe pista cubierta diré 'tío, es que tengo dos récords de España Sub-23' ¿En qué momento consigo dos récords de España en dos pruebas distintas? Estoy intentando vivirlo lo máximo posible", expresó.

La realidad es que ya comienza a ser uno de los atletas con mayor protección tanto a nivel nacional como internacional. Así llega a los Campeonatos de Europa en Pista Cubierta de esta semana en Apeldoorn (Países Bajos), a pesar de quitarse presión e ir sin "un objetivo de marca ni puesto" en mente. "Mi objetivo es haberlo vivido y disfrutado, porque es mi debut individual. No quiero dejarme llevar por toda la expectación que rodea; si me sale mal, quedarme con el objetivo de haber aprendido", aseveró.

Además, llega tras proclamarse campeón nacional en los Campeonatos de España en Gallur (Madrid) hace unas semanas en los 60 metros lisos, con marca personal (6,54), pero no en los 60 mv donde Quique Llopis le pasó "como una moto". "Psicológicamente estaba en un nivel tan bueno que yo me visualizaba ganando la prueba y hasta la cuarta valla estaba por delante de Quique", recordó Jordán que todavía siente "un poquito de rabia". "Pero es verdad que Quique es superconstante, ha corrido en 7.52-53 no sé cuántas veces en su vida. Entonces para él correr en los 7.50 es otro día más y fue capaz de aprovechar mi error", aclaró.

Ese segundo puesto ha hecho que tenga "más ganas aún de llegar al Europeo", aprendiendo de los errores como parte del "trabajo por hacer por delante", al tiempo que tiene claro que sus compañeros en los 60 metros vallas, Llopis y Asier Martínez, que están "a muy buen nivel". "Asier viene de correr muy rápido en el Meeting de Madrid y estoy seguro de que ha llegado el momento perfecto y luego Quique lleva corriendo constante toda la temporada", destacó un Jordán que aseguró no saber "quién" compite en los 60 metros lisos porque tiene claro que va a "salir a aspirar a todo".

Finalmente, en los planes de Abel Jordán a largo plazo están los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, "el objetivo de cualquier atleta". "Ojalá estar presente allí, que es como mi primera casa, pero emocionalmente es mi segunda casa. A los Juegos del año pasado no llegué porque no tenía el nivel, he llegado un año tarde por así decirlo, pero quiero llegar y estoy trabajando para ello", deseó.