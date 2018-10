Las acciones de Nike caen en bolsa tras usar la imagen de Kaepernick en una campaña publicitaria

Publicado 04/09/2018 16:17:38 CET

NUEVA YORK, 4 Sep. (Reuters/EP) -

Las acciones de Nike han caído un 3 por ciento este martes tras la elección del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick como el rostro de la campaña para conmemorar los 30 años del eslogan 'Just Do It' ('Sólo hazlo').

Kaepernick fue el primer jugador de la National Football League (NFL) que se arrodilló durante el himno nacional como protesta contra el racismo. El deportista publicó una imagen de su cara el lunes en Instagram con el logo de Nike y el eslogan 'Just do it junto con la cita: "Cree en algo. Aún si implica sacrificarlo todo".

La etiqueta #NikeBoycott es 'trending topic' este martes en Estados Unidos, con más de 30.000 personas escribiendo sobre el tema. Algunos colgaron fotos de ellos mismos quemando y rompiendo sus zapatillas y ropa de Nike.

"La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país. Escojo al país", escribió @sclancy79 en un 'tuit' replicado unas 16.000 veces. "Después Nike me fuerza a elegir entre mis zapatillas favoritas y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?", añadió.

Sin embargo, también hubo manifestaciones de apoyo de otros deportes y jugadores de baloncesto como LeBron James y Kevin Durant publicaron imágenes del mensaje de Kaepernick en sus perfiles de Instagram.

Analistas de la industria del comercio minorista se mostraban divididos en cuanto a la controversia, discutiendo si la campaña será positiva para Nike o si terminará por alejar a sus consumidores. La empresa no respondió inmediatamente a las solicitudes de que emitiera comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crítico en su momento a los deportistas que también se arrodillaron durante el himno nacional y dijo que le encantaría ver a los dirigentes de la NFL despedir a los jugadores que le faltaran el respeto a la bandera del país.