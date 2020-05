Adrian Lock: "Ser como una familia es lo que nos hace especiales y lo que nos da un plus"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de hockey femenino, Adrian Lock, cree que algo que puede diferenciar a su equipo del resto es que cuenta con el "plus" de haber logrado formar "una familia", algo que les hace "especiales", mientras que celebró la evolución de sus jugadoras desde que llegó al cargo en 2013 y "estaban a años luz de todo el mundo" para conseguir estar ahora "en el buen camino" y tener opciones de medalla en Tokyo 2020.

"Todo el mundo va a ser fuerte en unos Juegos, hay que ver qué podemos tener que no tengan otros equipos. El nuestro está formado por un grupo de jugadoras muy especiales. Antes no se lo creían, pero ahora lo perciben y lo aprovechan. La piña, como lo llaman, es lo que usamos para definir este sentimiento y lo que nos hace especiales", señaló Lock en su participación este jueves en el Ciclo de Conferencias a través de 'YouTube' de la RFEH.

El británico dejó claro que desde que inició este proyecto las jugadoras han ido viviendo "experiencias positiva y negativas" y que todo ha ayudado "a crear un ambiente que es como una familia". "Eso nos da un plus", remarcó.

Esto ha sido un resultado a un duro trabajo bien planificado desde que llegó al cargo a principios de 2013. A los pocos meses, se dio cuenta que estaban "a años luz de todo el mundo" y les dijo a las jugadoras que eligiesen "un proyecto nuevo para intentar competir y mejorar o quedarse donde estaban".

En todo ese recorrido, los Juegos de Río de Janeiro de 2016, para los que se lograron clasificar, eran también "un punto en el camino". "Empezamos algo nuevo pensando solo en Tokio. Del ciclo de Río aprendimos para el de Tokio y luego hemos ido desarrollando poco a poco el proyecto", puntualizó.

Lock detectó rápidamente que una de las lacras era el aspecto físico. "Físicamente, no estábamos preparadas para ningún sistema de juego y para ir sumando diferentes aspectos de juego", recordó. Poco a poco fueron mejorando en ese sentido y fue añadiendo más cosas como trabajo de 'coaching' o el de una psicóloga con el que han logrado "ser un equipo más potente, consolidando las relaciones entre todos para ser un grupo fuerte y remar todos en la misma dirección".

"Habíamos hecho la visualización del equipo que queríamos ser para Tokio para ver cuales son nuestros objetivos y a dónde queríamos llegar. El camino ha sido 'durillo' porque a veces no había resultados tangibles y necesitábamos cierta fe. La unión del grupo ayudó a mantener este camino y en el último tramo han salido a los resultados", añadió el seleccionador.

Además, a la par que se superó la crisis económica y fueron recibiendo "más recursos", pudieron ir "mejorando" e "ir sumando armas" a esa visión global que tenía para Tokio. En este sentido, confesó tener preparados "dos o tres recursos más" para agregar en el futuro a un grupo que tiene "mucha motivación y madurez". "No sólo aprecian estos recursos sino que piden más. Estamos en el buen camino", subrayó.

"SI NO HACES EL TRABAJO, NO OPTAS A MEDALLA"

Ahora, el aplazamiento de Tokyo 2020 "no cambia mucho" en su pensamiento. "Mantenemos el proceso y la misma filosofía de hacer un equipo mejor. Creo que el equipo ha estado creciendo y que seguimos creciendo, aunque hay aspectos para mejorar. El aplazamiento es una oportunidad para ser incluso mejor equipo", comentó el técnico.

Y el objetivo en la capital japonesa es claro. "Traer medalla, pero el real es llegar con las mejores opciones posibles para poder competir y obtenerla. Yo no puedo hacer que la bola entre, pero sí puedo dedicar todo mi esfuerzo a que el equipo esté preparado. Si no haces el trabajo, no optas a medalla", aseveró

"Pienso que vamos a prepararnos bien para Tokio, el equipo tiene ya mucha experiencia y un cierto perfil. Entrenar un día más o menos no va a cambiar nuestra capacidad de competir en los Juegos", sentenció ante el actual parón en la actividad deportiva y la imposibilidad de entrenar.