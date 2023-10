Adriana Cerezo: "En Tokio los únicos que creían que iba a ganar eran mis padres, mi entrenador y yo"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica en -49 kilos, confiesa que en los Juegos Olímpicos de Tokio, las únicas personas que "creían" que podía ganar una medalla eran sus padres, su entrenador y ella misma, y no esconde que todas las expectativas y el apoyo que recibe de la gente de cara a París 2024 "es lo más bonito que hay".

"Tener la presión de sacar un buen resultado es lo más bonito. En Tokio, la única que se creía que iba a ganar eran mis padres, mi entrenador y yo. Que ahora haya más gente que lo piensa y que crea y confíe en mí creo que es lo más bonito que hay", afirmó Adriana Cerezo en una entrevista a Europa Press tras el acto de reconocimiento celebrado en el COE a los medallistas en los Juegos Europeos disputados en Cracovia (Polonia), donde se proclamó campeona.

Y es que el año 2023 está siendo brillante para la española. A su oro en esta cita se suma también el bronce del Mundial de Bakú y el tener ya el billete para la siguiente cita olímpica. Pese a ello, la alcalaína es cauta y sostiene que no le gusta hacer valoraciones "en mitad del año", y prefiere esperar a final de temporada para hacerlas. "Ahora mismo, cada campeonato es coger ritmo para algo más importante y para el gran momento que van a ser esos Juegos. De momento, estoy muy contenta porque estamos sacando buen rendimiento, estamos entrenando muy bien", añadió.

Y es que Cerezo espera que no haya alcanzado aún su mejor taekwondo. "Creo que siempre vamos a apuntar a lo más alto y vamos a querer más. Todavía tenemos muchas cosas por mejorar, y eso es lo bonito. Que estén saliendo cosas y haya buenos resultados no quiere decir que todavía no haya mucha capacidad de mejora. Por eso, hay que seguir trabajando hasta que lleguemos a ese máximo", explicó al respecto.

Su resultados en 2023 hacen que la actual subcampeona olímpica ya haya conseguido su billete a París, algo que podría hacer que se relajara. Sin embargo, la española es tajante con respecto a ese tema. "A mí no me gusta perder, ni a mí ni a cualquier deportista. No me gusta perder ni a las cartas, entonces siempre vamos a ir con el máximo. Por eso vamos a grandes eventos en los que nadie va a querer perder, en los que todo el mundo va a querer dar su cien por cien, todo el mundo va a querer ganar y yo no voy a ser menos obviamente", advirtió.

"Yo voy a por todo, pero lo afronto desde el punto de vista de que no tengo que estar esperando a ganar una ronda y que otro pierda. Simplemente me tengo que preocupar de mí, de lo que haga yo, de sacar el mejor resultado posible y dar el rendimiento más óptimo. Todo lo que viene ahora es un aprendizaje", añadió sobre esta situación.

Adriana Cerezo está entre las grandes favoritas en cada competición que disputa, pero eso no le presiona porque tiene claro que "el problema" será el día que cuando vaya a cualquier competición la gente piensa que va a "perder". "Ahí ya será más complicado, pero ahora tengo mucha confianza en mí misma, en el trabajo que estamos haciendo, en el equipo que tengo y que la gente lo vea desde fuera lo que me da es un impulso", apuntó.

Por último, se refirió al apoyo que recibe de los aficionados, un respaldo que afirma sentir y que es "muy guay". "Me gusta que la gente conozca el taekwondo, y mucho más, que sea por ti. Que tengan esa ilusión y estén esperando que lleguen los Juegos para verte, para animarte y para apoyarte. Eso se nota", sentenció.