Agnes Ngetich pulveriza el récord del mundo de 10 kilómetros en una carrera solo para mujeres

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atleta keniana Agnes Ngetich ha batido este sábado el récord del mundo femenino de 10 kilómetros en una carrera solo para mujeres después de parar el crono en 29:27 en la prueba 'Adizero Road To Records', celebrada en Herzogenaurach (Alemania).

La africana, de 24 años y que ya ostentaba el récord mundial de 10 kilómetros en carrera mixta (28:46), se convirtió en la primera atleta en romper la barrera de los 30 minutos en una carrera de 10K solo femenina.

Ngetich dominó la carrera, ganando por más de un minuto sobre sus rivales. Tras solo cinco minutos después de empezar, ya había ampliado su ventaja y comenzó a abrir una cómoda ventaja.

Tras su rápido ritmo inicial durante los dos primeros kilómetros, Ngetich mantuvo un ritmo de 2:57/km durante los tres siguientes, llegando a la mitad del recorrido en 14:37, encaminándose a romper el récord mundial de 30:01, ostentado por la fallecida Agnes Jebet Tirop.

El ritmo de Ngetich bajó ligeramente en la segunda mitad del recorrido, pero aun así logró cubrir cada kilómetro restante en menos de 3:00. Muy por delante de sus rivales, cruzó la meta en 29:27.

"Estoy muy emocionada, no me esperaba esto. El año pasado me quedé a dos segundos, así que quería venir hoy e intentarlo de nuevo. Estoy muy orgullosa de mí misma. Tras perderme los Juegos Olímpicos el año pasado, quiero compensarlo este año en el Campeonato Mundial", señaló Ngetich tras la carrera.