Ai Tsunoda, campeona del mundo de judo en -70 kilos

Archivo - La judoca Ai Tsunoda posa con una medalla tras una competición - Victor Joly / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La judoca española Ai Tsunoda dio este jueves la primera medalla de oro, cuarta en total, a la delegación nacional presente en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Bakú, Azeirbayán, tras coronarse campeona en la categoría de -70 kilos.

Tsunoda se convirtió de este modo en la tercera judoca española en lograr un oro mundial tras Miriam Blasco (1991) e Isabel Fernández (1997), a los que se añaden, en categoría masculina, los dos de Niko Sherazadishvili (2018 y 2021) y Fran Garrigós (2023).

La deportista catalana, actualmente en el puesto 18 del ranking mundial de su peso y bronce europeo en 2024, firmó una competición impecable derrotando a la azeirbayana Sudaba Aghayeva, a la eslovena Nika Koren y a la neerlandesa Sanne van Dijke para alcanzar los cuartos de final y asegurarse al menos la repesca.

Ahí, la española se midió a la ocho del mundo, la sueca Ingrid Nilsson, a la que batió tras dos 'waza ari' para meterse en la pelea final por las medallas. En las semifinales, Tsunoda derrotó a la serbia Aleksandra Andric por 'yuko' en un disputado combate decidido en el 'punto de oro' para meterse en la final.

En la pelea por el oro, a Tsunoda le esperaba la austriaca Michelle Pollers, 13 del ranking mundial, con la que libró otra dura batalla sobre el tatami decidida finalmente a su favor de nuevo en el punto de oro por el tercer 'shido' que sufrió su rival.

Por otro lado, el otro representante español en esta jornada del jueves, Aharón Santamaría, no tuvo tanta suerte y fue eliminado del campeonato a las primeras de cambio por el kirguís Daniiar Melisov. De este modo, España suma cuatro metales, un oro, dos platas y un bronce a falta de dos días de competición individual y la del domingo por equipos, y se coloca segunda del medallero tras Japón, que suma 10, siete de doradas.