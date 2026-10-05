Ariane Toro, David García y Ayumi Leiva dan las primeras medallas en los Mundiales de Judo

Archivo - Ayumi Leiva (izda) y Ariane Toro (dcha) durante una competición - Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ariane Toro, David García y Ayumi Leiva dieron este lunes las primeras medallas a la delegación española presente en los Campeonatos del Mundo de Judo que se están disputando en Bakú, con los dos primeros proclamándose subcampeones del mundo y su compañera colgándose una medalla de bronce.

En la categoría de -52 kilos, Ariane Toro y Ayumi Leiva demostraron que estaban entre las favoritas a llegar lejos por sus respectivos ranking mundiales, la cinco y la tres, respectivamente, y ambas consiguieron alcanzar brillantemente las semifinales.

Toro, bronce en el Europeo de hace unos meses, se deshizo con solvencia de la búlgara Gabriela Dimitrova en su primer combate y, con más dificultades, de la uzbeca Sugdiyona Rafkatova. Posteriormente, pudo con la mongol Uranzaya Bayanmunkh para colarse en la pelea por las medallas.

Ahí, la española se deshizo de la italiano Odette Giufrrida, número dos del mundo, para meterse en la pelea por la medalla de oro, donde no pudo con la laureada japonesa Uta Abe, que le quitó la gloria mundial tras derrotarla en el 'punto de oro' al conseguir el tercer 'shido' para su rival y conseguir su sexto título consecutivo.

La laureada judoca nipona fue la que le cerró el camino a la final a la española Ayumi Leiva, que hasta entonces también había soñado con todo tras derrotar a la india Nungshithoi Chanu Leishangthem, a la camerunesa Marie Celine Baba Matia y a la húngara Roza Gyertyas para entrar en la lucha por las medallas. Uta la envió a la pelea por uno de los bronces, donde batió por 'ippon' a la mongol Uranzaya Bayanmunkh.

Por otro lado, en los -66 kilos masculinos, David García también estuvo a punto de conseguir el oro mundial pese a llegar a la capital de Azeirbayán como el número ocho de clasificación mundial. El español se clasificó para las semifinales tras batir al emiratí Narmandakh Bayanmunkh, al chino Ziyang Xue y al mongol Baskhuu Ondonperenlei.

En la penúltima ronda, se aseguró al menos la medalla de plata al ganar al normacedonio Denis Vieru, pero en la final, curiosamente, no pudo con el hermano de la verdugo de Ariane Toro, Hifumi Abe, campeón olímpico en Tokio y en París y que le derrotó también por 'ippon'. En ese peso de -66 kilos compitió otro español, Adrián Nieto, que cayó en su primer combate ante Serdar Rahimov, representante de Turkmenistán.