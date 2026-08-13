Alba Petisco acaba sexta en el Europeo de Artística y lidera al equipo a la final

Archivo - La española Alba Petisco durante el Europeo de 2025 - Filippo Tomasi / LiveMedia / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Alba Petisco finalizó en una brillante quinta posición en el concurso general del Campeonato de Europa de Gimnasia Artística que arrancó este jueves en Zagreb y fue la líder para meter a la selección en la final por equipos.

La deportista catalana no pudo repetir la gran medalla de plata del año pasado en Leipzig (Alemania), pero en una cita de seguramente mucho más nivel, volvió a demostrar que está entre las mejores del continente con una actuación muy sólida.

Petisco sumó un total de 53.198 puntos, con 13.166 en suelo, 13.400 en salto, 13.566 en barras asimétricas y 13.066 en la barra fija. Una actuación que también le sirvió para clasificarse entre las ocho que disputarán la final de suelo con la sexta mejor marca.

Además, Laia Font fue decimotercera con una puntuación total de 51.565, y Marina Escudero, decimoquinta con 51.133, mientras que Aitana Pacheco se metió en la final de la barra de equilibrio con la octava mejor nota de las finalistas, y también compitió Marina Escudero. Con todas las actuaciones de las españolas, España se metió también en la final por equipos con la séptima mejor puntuación (157.894).

El oro en el concurso general fue para la rusa Angelina Melnikova, actual campeona del mundo, que sumó 55.932 puntos para superar con solvencia a su compatriota Anna Kalmykova (54.632), mientras que el bronce fue para la francesa Elena Colas (53.966).