Alba Vázquez y Emma Carrasco, plata y bronce en 400 estilos del Europeo de piscina corta

Alba y Emma, plata y bronce en los 400 estilos de Lublin 2025

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las nadadoras españolas Alba Vázquez y Emma Carrasco se subieron al podio de la final de 400 estilos con una plata y un bronce, en la última jornada este domingo del Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia).

España firmó un doblete en la misma final con Carrasco volando por la calle central, con una mariposa muy fuerte y una espalada aún mejor. En el libre empezó la remontada de las rivales, superada por su compatriota y una Justina Kozan que ganó el oro ante su público.