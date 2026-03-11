Alberto Ginés encadena 'El Bon Combat' y propone rebajar su grado en un gesto de honestidad - LYMBUS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campeón olímpico de escalada Alberto Ginés ha logrado encadenar la exigente vía 'El Bon Combat', situada en la Cova de l'Ocell en Sant Martí de Centelles (Barcelona), una de las rutas más emblemáticas del noveno grado, y ha planteado rebajar su dificultad de 9b a 9a+ tras completar la ascensión, en un gesto que el extremeño considera de honestidad deportiva.

Ginés consiguió completar esta línea el pasado 22 de febrero tras varias semanas de intentos y después de haber iniciado el proyecto en diciembre, condicionado por un invierno con climatología cambiante y episodios de lluvia que retrasaron en varias ocasiones la ascensión. La vía, equipada y encadenada por primera vez en 2015 por el estadounidense Chris Sharma, es considerada una de las rutas más exigentes y estéticas de su categoría debido a su pronunciado desplome y a la sutileza de sus agarres.

El escalador español reconoció que se trata del primer itinerario que completa en este rango de dificultad, aunque matizó su valoración del grado propuesto originalmente. "Ahora me siento lo suficientemente seguro como para emprender algunos proyectos realmente serios, como 'El Bon Combat'. Aunque es la primera ruta que escalo a este nivel, no siento que esté dos pasos completos por encima de 9a", explicó.

"Y sabiendo que no sería el primero en rebajarla, no me parece honesto decir que he escalado mi primer 9b, sino más bien mi primer 9a+", añadió Ginés, que ha querido compartir su reflexión sobre el grado real de la vía tras analizar su experiencia en la pared.

Todo el proceso del proyecto, desde los primeros intentos hasta el momento del encadenamiento, ha quedado recogido en un documental que el propio deportista publicará este viernes 13 de marzo a las 21.00 horas en su canal de YouTube, donde muestra la complejidad técnica de la ruta y el proceso personal vivido durante las últimas semanas en la Cova de l'Ocell.

Con este logro en roca, Ginés -primer campeón olímpico de la historia de la escalada tras su oro en los Juegos de Tokio- refuerza además su perfil más allá de la competición y reafirma su compromiso con los valores tradicionales de la montaña, como el respeto, la sinceridad y la superación personal.