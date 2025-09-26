Alberto Ginés roza las medallas en el Mundial 2025 de escalada

"Cerca pero no lo suficiente, es la frase perfecta para definir esta temporada"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Alberto Ginés terminó este viernes con sabor amargo su participación en el Mundial de escalada celebrado en Seúl al quedarse a las puertas de las medallas en la modalidad de dificultad, cuarto del mundo.

Ginés, que llegaba a la capita del Corea del Sur como favorito tras ser campeón de la general de la Copa del Mundo 2025 subiendo a todos los podios del circuito en dicha modalidad, logró su mejor resultado en un Mundial pero se quedó sin medallas.

El extremeño finalizó en cuarta posición llegando a la marca de 42+. "Cerca pero no lo suficiente, es la frase perfecta para definir esta temporada. P4 en el Campeonato del Mundo de Seúl, lo que significa mi peor resultado esta temporada. Una medalla era el objetivo, pero al igual que el oro en una Copa del Mundo, he estado cerca, muy cerca, pero no he podido", escribió en redes sociales.

El campeón olímpico en Tokio terminó con un aviso a navegantes y la promesa de mejorar. "No hay excusas, no he sido lo suficientemente bueno, hay trabajo que hacer, quiero ser mejor. Nos vemos el año que viene", añadió.

La lucha por las medallas estuvo muy igualada, con empate entre las dos primeras posiciones y el tercer y cuarto, dando el desempate el resultado de las semifinales. El ídolo local Dohyun Lee (43+) se convirtió en el nuevo campeón del mundo, por delante del japonés Yoshida Satone y su compatriota Homma Taisei.