Alejandro Blanco y varios atletas olímpicas inauguran el UCAM Sports Center

El nuevo complejo busca consolidarse como referente para el deporte universitario y de élite

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha inaugurado este lunes el nuevo UCAM Sports Center en el Campus de Los Jerónimos, donde aseguró que la Universidad Católica San Antonio de Murcia "marca la diferencia en el ámbito deportivo, educativo y social, porque apoya a las personas para que sean campeonas dentro y fuera de la pista".

Blanco elogió además la labor de la presidenta de la institución, María Dolores García, al afirmar que está haciendo una "labor extraordinaria" para continuar el legado de José Luis Mendoza. "La UCAM es hoy una referencia mundial gracias a su compromiso con los valores del deporte y de la educación", destacó Blanco, que acompañó a varios atletas olímpicas en la puesta de largo del nuevo complejo.

La presidenta de la UCAM destacó que el nuevo centro "es el resultado del trabajo de muchas personas que comparten una visión común: unir deporte, docencia e investigación al servicio de la sociedad", y defendió que "el deporte es la mejor medicina y la mayor prevención, por eso seguimos apostando por la salud, el ejercicio y la alimentación como pilares de nuestra misión universitaria".

La jornada, que reunió a deportistas, profesores y miembros de la comunidad universitaria, simbolizó la continuidad del legado de Mendoza y reforzó la alianza entre la UCAM y el COE, consolidando al centro universitario murciano como un referente internacional en la formación integral del deportista.

El UCAM Sports Center, diseñado por los arquitectos Ricardo Sánchez Garre y Manuel Ortín y ejecutado por la empresa Urdecon con la colaboración de Technogym, cuenta con equipamiento deportivo de última generación y aspira a ser un punto de encuentro entre deporte, salud y conocimiento.

El acto de inauguración contó con la presencia de García, de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, además de destacados deportistas olímpicos vinculados a la UCAM como María Pérez, Miguel Ángel López, Mariano García, Manuel Bermúdez, Antonio Peñalver, David Cal y Juanma Molina.

Durante la ceremonia, que incluyó el corte de cinta y la bendición de las instalaciones por el capellán Luis Emilio Pascual, los asistentes recorrieron un edificio de tres niveles que alberga un gimnasio de última generación, zonas de musculación y entrenamiento individual, salas para actividades dirigidas y espacios dedicados a la investigación en alto rendimiento deportivo, nutrición y fisioterapia.