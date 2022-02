Alexia, el Barça femenino, Susana Rodríguez, Pedri, Marc Márquez y Alberto Ginés, nominados a los Laureus 2022

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alexia Putellas, el FC Barcelona Femenino, Susana Rodríguez, Pedri González, Marc Márquez y Alberto Ginés son los deportistas españoles nominados a ganar uno de los Premios Laureus 2022, según desvelaron este miércoles los organizadores.

El deporte nacional verá premiado su buen hacer en el pasado año 2021 con presencia en seis de las siete categorías principales, y únicamente no tendrá representación para la elección del 'Mejor Deportista', galardón por el que pelearán el serbio Novak Djokovic (tenis), los estadounidenses Tom Brady (NFL) y Caleeb Dressel (natación), el keniata Eliud Kipchoge (atletismo), el neerlandés Max Verstappen (F-1) y el polaco Robert Lewandowski (fútbol).

En cambio, para la 'Mejor Deportista', la centrocampista catalana del FC Barcelona y de la selección española Alexia Putellas ha sido una de las nominadas y buscará cerrar su póquer de premios tras el Balón de Oro, el 'The Best' y del mejor jugadora europea.

Sus rivales serán de mucho nivel con la atleta jamaicana Elaine Thompson-Herah, campeona olímpica de 100, 200 y el relevo 4x100, las estadounidense Allyson Felix (atletismo) y Katie Ledecky (natación), y las australianas Emma McKeon, ganadora de siete medallas en Tokyo 2020, y Ashleigh Barty, campeona de Wimbledon y número uno del mundo.

Junto a Alexia, también estará nominado su club, el FC Barcelona Femenino, que hizo historia con la conquista de la Liga de Campeones, trofeo que unió a la Primera Iberdrola, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, y que estará entre los aspirantes a 'Mejor Equipo'. Será el único conjunto femenino ya que el resto de nominados son las selecciones italiana y argentina de fútbol, el equipo olímpico chino de saltos de trampolín, los Milwaukee Bucks y el Mercedes-AMG Petronas de F-1.

Además, la triatleta española Susana Rodríguez, oro paralímpico y mundial en 2021, también optará al Laureus al 'Mejor Deportista con Discapacidad' junto a otras figuras como el atleta Marcel Hug, los tenistas Shingo Kunieda y Diede De Groot, el ciclista y triatleta Jetze Plat, y la ciclista Sarah Storey.

"Estoy muy orgullosa de haber sido nominada. Me siento muy humilde cuando veo a los otros cinco nominados con lo que han logrado en sus deportes el año pasado y estoy muy feliz de estar en el mismo grupo. Los dos últimos años han sido muy difíciles en España y me alegro de haber podido ayudar a tantas personas en su recuperación", celebró la gallega.

Además, otro campeón en Tokio, el extremeño Alberto Ginés, oro en escalada, pugnará por el premio a 'Mejor Deportista de Acción', con otros oros en la capital japonesa como Carissa Moore e Ítalo Ferreira, en surf, Yuto Horigome y Momiji Nishiya, en skateboard; y Bethany Shriever, en BMX.

El joven futbolista canario Pedri González entró entre los seis nominados finales a la 'Mejor Irrupción', donde competirá con Emma Raducanu (tenis), Daiil Medvedev (tenis), Neeraj Chopra (atletismo), Yulimar Rojas (atletismo) y Ariarne Titmus (natación).

Finalmente, la presencia del deporte español en los Premios Laureus la completa el piloto español del Repsol Honda Marc Márquez, aspirante a 'Mejor Regreso' al igual que la gimnasta estadounidene Simone Biles, el ciclista británico Mark Cavendish, el saltador de trampolín británico Tom Daley, la ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten y la joven patinadora británica Sky Brown.

Además, los nominados para el Laureus Sport for Good, premio de carácter social, 'Ich will da rauf!' ('Quiero llegar hasta arriba'), que usa la escalada en Munich, 'Jucà Pe Cagnà', que ofrece lugares seguros para que los jóvenes practiquen deporte lejos de la influencia de las organizaciones criminales de la Camorra, 'Kick 4 Life', en Lesoto, un país con el segundo mayor índice de VIH del mundo, el 'Lost Boyz Inc.', que usa el béisbol en Chicago, y 'Monkey Magic', fundado por la leyenda de la paraescalada japonesa Koichiro Kobayashi.

Los nombres de los ganadores se darán a conocer en abril tras la votación de la Laureus World Sports Academy, que es el jurado deportivo supremo del mundo y está constituido por 71 de las más grandes leyendas deportivas de todos los tiempos.