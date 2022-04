Alfonso Feijoo anuncia su dimisión como presidente de la FER por el 'caso Van den Berg'

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, ha anunciado este viernes su dimisión después de que la selección española no vaya a participar en el Mundial de Francia de 2023 después de incurrir en la alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg, un hecho del que el dirigente se ve "responsable, pero no culpable".

"Soy responsable, pero no somos los culpables de lo ocurrido. Entiendo la decepción de jugadores y 'staff', la decisión no ha contemplado las circunstancias excepcionales. Por ello, recurriremos la sanción, por haber perdido en el despacho lo ganado en el terreno de juego", afirmó Feijoo en una rueda de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes.

En esta comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente también anunció su dimisión, aunque "no antes de que los procesos disciplinarios estén encaminados", en un proceso que durará "aproximadamente un mes". "Me voy sin culpa. Hemos sido engañados, nunca hubiera pensado que alguien pudiera falsificar un documento oficial", confesó.

"No comunicamos nada antes por respeto al proceso en curso. Se ha aplazado la final de Copa del Rey y la eliminatoria de cuartos de final del 'playoff' de División de Honor en el que participa el Alcobendas", informó Feijoo sobre las medidas tomadas tras la decisión de World Rugby, que afectan al equipo en el que milita el jugador, que falsificó su pasaporte.

Sin embargo, Feijoo reconoció que entiende que los jugadores "estén cabreados con la Federación". "Mi dimisión está vinculada a unos plazos que he puesto. Quiero que todo esté bien encaminado, quiero que nos reforcemos y aprendamos. Tanto hablamos de valores pero parece que no somos tan diferentes a otros deportes", lamentó.

Varios jugadores del del XV del León publicaron este mismo viernes un comunicado en el que piden depurar responsabilidades y "limpieza" en la Federación. "Queremos despegarnos de la mentira y la ineficiencia de la Federación", indicaron, mostrando su "disgusto y enfado", por lo que quieren "tomar distancias de estos dirigentes que no han hecho más que arruinar dos veces consecutivas" su participación en un Mundial.

"Me sorprenden algunas cosas, acepto que pidan mi dimisión. Cuando el presidente sale, todos los que él elige ya no representan nada", valoró las palabras de algunos jugadores de la selección. "Al mundial no va el rugby español, la pérdida es para todos. Yo no me voy contento en estas circunstancias. Me hubiera gustado estar en el Mundial, pero hay elementos que no se pueden controlar. Alguien lo pagará desde el punto de vista jurídico y será una lacra para ellos", añadió.

Feijoo concluyó su intervención ante la prensa prometiendo que exigirán más a partir de ahora. "Intentamos invertir al máximo en el deporte, hubiera sido fenomenal haber tenido a cinco personas en esto, pero hubiéramos tenido peores resultados. Vamos a exigir más, el control es imperfecto, la colaboración no es la suficiente y la honestidad ni lo digo...", comentó.