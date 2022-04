Tres miembros del Alcobendas reconocieron por escrito la presunta falsificación del pasaporte de Van den Berg

Rumanía presentó en la denuncia una foto de Van den Berg en una boda en Sudáfrica fuera de los plazos que marcaba el pasaporte presentado por el jugador

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Rugby (FER) ha explicado este viernes todo el proceso relativo a la sanción de World Rugby después de incurrir en la alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg, que disputó dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2023 con un pasaporte presuntamente falsificado, un hecho en el que, según relató la FER, tres miembros del Club Alcobendas Rugby han reconocido participar.

Este viernes la FER ha defendido su postura, refiriéndose a la regla 8 de elegibilidad, por la que para los jugadores de formación se les exige haber nacido en España, que sus padres o abuelos hayan nacido en España o 36 meses de residencia en territorio español antes de la primera selección, es decir, 10 meses al año.

El presidente del Comité de Elegibilidad de la FER, Jose María Epalza, acompañado por el presidente del Comité de Disciplina, Carlos García-Trevijano, explicó a los medios en una rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes (CSD) que el pasaporte que entregó el jugador en un primer momento era solo desde septiembre de 2021, por lo que le demandaron la documentación previa, con información de los tres años anteriores.

Van den Berg informó de que lo había extraviado, acreditando un certificado de la comisaría y es el 18 de noviembre de 2021 cuando el manager del Club Alcobendas Rugby actualiza toda a información con una fotocopia del pasaporte antiguo con todos los desplazamientos en los meses anteriores. "No tenia ninguna salida en 2021 ni 2020, y en 2019 unos 18 días a Sudáfrica por una enfermedad de su padre", relató Epalza.

"Estaba en el límite de los 60 días, entonces hicimos una consulta a World Rugby en diciembre de 2021. Nos contestaron que esos 62 días eran aceptables y que el jugador era elegible", narró.

Entonces, el 7 de marzo de este año la Federación Rumana envía una denuncia, en la que adjunta una foto del jugador en una boda el 15 de junio en Sudáfrica. "Convocamos al jugador, le preguntamos que si era él o tenía un hermano gemelo", ironizó Epalza. "Nos reconoce que sí, dice desconocer que ponga que saliera el 7 de julio en la fotocopia que entregaron, cuando había salido antes", afirmó.

"El 26 de marzo recibimos un escrito en el que tres miembros del Club Alcobendas reconocen haber falsificado el pasaporte presuntamente, dos como instigadores y el tercero como autor material de la presunta falsificación. Informamos a World Rugby de este hecho, diciendo que eran circunstancias excepcionales", explicó Epalza a los medios.

Este jueves se produjo el juicio oral, al que esos tres miembros del Alcobendas no acudieron, por lo que World Rugby solo entrevistó al jugador. "Lo que se decide es que la Federación es responsable, es un caso de inelegibilidad, y por lo tanto sanciona a la selección con cinco puntos por cada uno de los partidos en los que había participado el jugador. Esto hace que terminemos en cuarto lugar, sin opción a jugar el Mundial", afirmó.

Eplaza cree que esos tres miembros del club madrileño no acudieron al juicio por "prudencia" y aconsejados por sus abogados. "Ha tenido repercusión a nivel de club, están un poco preocupados por las repercusiones legales, no solo deportivas. Su abogado les habrá aconsejado no decir nada y no hablar más", imaginó.

"La sanción no se corresponde con la falta, es totalmente desproporcionada. Cuando estudiamos el caso de este jugador solo era un jugador de club, no se valora si son importantes o no importantes. Firmó un documento diciendo que era elegible. A partir de ahí... Yo creo que igual sabía algo más...", manifestó Epalza, que también confirmó su dimisión cuando la FER presente el recurso, para lo que tiene un plazo de 14 días.