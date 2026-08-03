Alisa Ozhogina estalla contra Rusia: "¿Ese es el camino, copiar al país que está por debajo?"

Archivo - Alisa Ozhogina junto a Iris Tió - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Alisa Ozhogina ha acusado al equipo ruso de natación artística, que este lunes ha conquistado el oro en la final de la rutina libre del Campeonato de Europa de París, de "copiar" parte del ejercicio de las de Andrea Fuentes, que fueron segundas, y ha afirmado que "ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar".

"No suelo intervenir en estos conflictos, pero hoy me voy a mojar, vaya que si me voy a mojar. Como medio rusa-medio española, siempre he apoyado a ambos países. He sido una de las pocas personas que se ha alegrado de su vuelta a la competición, porque esas niñas no tienen la culpa de lo que esta ocurriendo con su gobierno. Siempre las he admirado, he celebrado sus éxitos, las he animado internamente y las he apoyado todo lo que he podido y sentía honor y orgullo de decir que una parte de mí es rusa. Hoy no tengo palabras", señaló en la red social Instagram.

Ozhogina, Txell Ferré, Liloi Lluís, Sara Saldaña, Cris Arámbula, Marina García, Mireia Hernández y Aurora Lázaro, con su rutina 'La Locura', alcanzaron los 282.3541 puntos, sin errores ni 'base marks', pero se quedaron a 2,6 puntos de Rusia, que compitió bajo bandera neutral en su regreso al Mundial.

"Me encantaría preguntarles qué ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión. ¿De verdad tanto te vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que está por debajo de ti? ¿Ese es el camino, robar una idea? Oye, que nosotras orgullosas, porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado. Pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta de que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar para conseguir una victoria", concluyó Ozhogina.