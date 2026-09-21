Archivo - Almeida preside el próximo lunes la presentación de la Mutua Madrid Horse Week 2026 en el Palacio Real. - Roberto Tommasini / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidirá la presentación de la Mutua Madrid Horse Week, que tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre en el recinto ferial de IFEMA y presentará sus novedades el próximo lunes (11:00 horas) en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid.

La Mutua Madrid Horse Week regresará al calendario de eventos de Madrid con sede en la Copa del Mundo de Saltos, la Longines FEI Jumping World Cup; del circuito de la Copa del Mundo de Doma Clásica, FEI Dressage World Cup; y, por primera vez desde 2015, de la Copa del Mundo de Enganches.

El evento, que se celebrará en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, contará también con su tradicional Concurso de Saltos Internacional 1 y con el Salón del Caballo, el cual ofrecerá un programa de espectáculos, exhibiciones y actividades dirigidas a toda la familia.

El acto de presentación contará con, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda Ruiz de Velasco; el presidente de la Real Federación Hípica Española (RFEH), Javier Revuelta; el presidente del Comité Organizador, Daniel Entrecanales; y el cochero profesional en la disciplina de enganche ecuestre Antonio Pérez Pedrajas.