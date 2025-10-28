Almudena Cid: "Es importante que profesionalicen a los deportistas de alto nivel"

La exgimnasta Almudena Cid, en el centro de la imagen, destacó la importancia de la profesionalización de los deportistas de alto nivel en España. - CSD

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exgimnasta de rítmica Almudena Cid, cuatro veces olímpica entre los Juegos de Atlanta'96 y Pekín 2008, pidió este martes que los Deportistas de Alto Nivel (DAN) sean "considerados trabajadores" y se pueda regular su vida laboral, y defendió la importancia de su profesionalización y que la formación es "fundamental" para afrontar la vida que viene después de la retirada del deporte.

"Cuando te retiras, te quedas buscando tu nueva línea de vida y tienes que tomar decisiones sobre tu vida que nunca has tomado. Se necesita acompañamiento. Pediría que los deportistas de alto nivel sean considerados trabajadores y se les pueda regular su vida laboral. Somos trabajadores del deporte y aportamos muchos valores a la sociedad", explicó Cid en el evento de 'El futuro del Estatuto del Deportista', celebado en la sede de Pérez-Llorca en Madrid.

La exgimnasta vitoriana es defensora de la protección social de los deportistas y aboga por ayudarles en cuanto a la formación para que puedan desarrollar su vida tras su retirada. "Ha habido una evolución en la concienciación del deportista por formarse. Es importante que los deportistas piensen en la retirada y la formación es fundamental porque te da un pilar en la retirada. Además, nos cambia el cuerpo, el entorno y es complicado gestionar esto sin haberlo pensado previamente", añadió.

La deportista española lamentó que en el historial "no aparecen los años de esfuerzo", lo que deja la sensación de que "no" han sido profesionales, "a pesar de ser un ejemplo para la gente y representar al país". "Es importante que nos profesionalicen. No hay un paro para decidir a qué te quieres dedicar y todo pasa por tener un empleador. Tenemos mucho que exigir", reiteró.

Para estos deportistas de élite, el entrenador se convierte en la familia y "es una figura exigente" que pide lo máximo para cumplir los objetivos. Por ello, Cid considera que "todo entrenador debería tener una formación con el tono de deporte" y además, "las familias tienen que estar preparadas para saber lo que son sus hijos". "A veces, el deportista se ha visto exprimido para conseguir resultados, pero luego encuentras que no ha sido dado de alta y su historial laboral no aparece en ningún sitio", replicó.

Además de Almudena Cid, el ex jugador de baloncesto Juan Aísa, cofundador de la agencia 'YouFirst', colaboradora en este evento, comentó que "no hay mecanismos para que la inserción laboral se haga bien". "El foco debería estar en la formación y que el deportista se forme para trabajar en varios sitios y así tener capacidad de elección. El deportista no piensa en lo que va a pasar cuando se retire", explicó Aísa.

"Las empresas no valoran a los deportistas por sus cualidades deportivas sino por otros asuntos. La empresa privada tiene una manera de devolver a la sociedad a través del deportista, pero si no están formados, es difícil que los vean como candidato. Para eso, la gente tiene que llegar preparada. Los deportistas tienen una gran capacidad de compromiso con los resultados y eso se puede trasladar de forma positiva a la empresa", zanjó el madrileño.