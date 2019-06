Alonso, segundo en Le Mans pese al inoportuno 'safety car'

Actualizado 15/06/2019 22:23:00 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing) mantiene la segunda posición en las 24 Horas de Le Mans, prueba perteneciente al Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), pese a la inoportuna aparición del 'safety car' que impidió al asturiano seguir reduciendo la distancia con el líder de la prueba: Kamui Kobayashi.

Alonso, que compite junto a Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, llegó a arrebatar más de 40 segundos al piloto japonés, también del equipo Toyota, pero el 'safety car' hizo acto de presencia. Kobayashi, que corre junto a Mike Conway y 'Pechito' López, salió beneficiado de una circunstancia provocada por el relevo de pilotos.

"No teníamos combustible, teníamos que parar. No sé si ha sido suerte o no pero no teníamos otra opción, había que parar", explicó el asturiano, que volvió a quedarse a 48 segundos del liderato. Una situación que no cambió el ánimo del bicampeón del mundo de Fórmula 1, satisfecho con su rendimiento tras -casi- el primer tercio de la prueba.

"Es difícil seguir al coche delantero, son más rápidos que nosotros. Creo que el podio es posible, pero ganar es muy difícil. Necesitaríamos un poco de suerte. No estamos tomando riesgos y vemos hasta dónde llegamos", añadió Alonso tras realizar su relevo y descansar antes de afrontar una nueva tanda de madrugada.

En este sentido, el español no está descontento porque el segundo puesto -incluso hasta el séptimo- les otorga el título para el equipo en el Mundial de Resistencia. "Podemos conquistar el podio y tendríamos el objetivo cumplido por parte del equipo, ganar el Mundial y ganar Le Mans", finalizó.

Alonso, a los mandos de un TS050 Hybrid, vio cómo su compañero Nakajima llegaba a situarse líder de manera coyuntural -aprovechando una parada en boxes- pero todo volvió a su sitio instantes después del cambio. De hecho, el otro coche de Toyota aumentó sus referencias con más de un minuto de ventaja tras las primeras siete horas de carrera.