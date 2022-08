Álvaro Martín: "Alemania se me da bien, repito una hazaña muy difícil"

Diego García Carrera: "Ha tocado sufrir al final, unos minutos muy duros que se disfrutan durante toda la vida"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Álvaro Martín reconoció que Alemania se le da "bien", tras conseguir revalidar su oro continental en la prueba de 20 kilómetros este domingo en Múnich, una hazaña "muy difícil" que ya consiguió en 2018 en Berlín.

"Parece ser que Alemania se me da bien. Ha sido un grandísimo día, el poder repetir una hazaña que me fue muy difícil hace cuatro años. Siempre te queda ese bonito recuerdo de 2018, me parecía en algunos momentos que estaba como en Berlín", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), recogidas por Europa Press.

El extremeño consiguió resarcirse de su séptima posición en el Mundial de Eugene. "Me he quitado un poco la 'espina' que tenía del Mundial. Hemos hecho algunos cambios en la parte final de la prueba en la preparación. Se ha visto el trabajo. Ojalá poder intentar repetirlo dentro de cuatro años", apuntó Martín.

"Nos gusta ganar los Europeos, el equipo español evidentemente quiere aspirar a hacerlo bien, no solo en el campeonato continental, también en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales", añadió el atleta, quien consiguió un meritorio cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se alzó con el oro en el Campeonato Iberoamericano celebrado en La Nucía en el mes de mayo.

GARCÍA CARRERA: "HAN SIDO UNOS MINUTOS MUY DUROS QUE SE DISFRUTAN TODA LA VIDA"

Por su parte, Diego García Carrera consiguió el bronce en la prueba. "Ha tocado sufrir al final. Ha habido que convencerse de que merecía el esfuerzo, unos minutos muy duros pero que se disfrutan durante toda la vida", explicó.

"Esta medalla certifica el buen trabajo desde hace mucho tiempo. Hay cosas que se pueden mejorar y de aquí a los Juegos Olímpicos de París, el gran objetivo de este ciclo, mejoraremos para llegar con más garantías a la competición", afirmó el atleta, quien logró repetir podio tras la plata cosechada en el Europeo de 2018.

"Después de toda la temporada, sabe a gloria la medalla. Me ha dado flato a falta de cuatro kilómetros como si no pudiese respirar y me he parado, pero ha durado unos metros", sentenció.