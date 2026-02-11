Álvaro Martín: "Hubo dudas, pero tenía claro tras París que quería cambiar mi vida"

Alvaro Martín junto a SSMM los Reyes, la ministra Milagros Tolón y el presidente del CSD José Manuel Rodríguez Uribes - PRENSA CSD

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exatleta español Álvaro Martínez no escondió que "hubo dudas" a la hora de poner fin a su carrera deportiva tras lograr dos medallas en marcha, un bronce y un oro, en los Juegos Olímpicos de París, pero que ya había tomado "la decisión antes, independientemente de lo que pasase" en la capital francesa de que quería cambiar su "vida" y que no se arrepiente porque su "futuro" era como abogado.

"Difícil no (el tener que retirarse), porque yo casi que tomé la decisión antes, sabía que independientemente de lo que pasase en los Juegos de París, mi futuro iba a ser la abogacía como es a día de hoy. Es verdad que ganas el oro y sabes a lo que vas a renunciar, pero había tomado ya esa decisión, independientemente de lo que pasase", expresó Martín a los medios tras recoger uno de los Premios Nacionales del Deporte del año 2024.

El extremeño recalcó que tenía claro que se acababa entonces su "carrera deportiva", pero que era para comenzar su carrera "como abogados". "Hubo dudas, no voy a negarlo, y hubo gente que también que me presionó para que continuase, pero tenía claro que ya quería cambiar mi vida", aseveró.

"Ya he superado una etapa, de la que a día de hoy no me arrepiento", remarcó el campeón olímpico, que aclaró que sólo ha "abandonado profesionalmente" el deporte. "No se puede dejar, yo lo practico como en otras 'cosillas' en las que estoy metido y relacionadas con el deporte", apuntó.

Además, recalcó que siempre supo "desde 'pequeñito' que hay que tener una formación porque el deporte tarde o temprano se acaba". "No sabemos si a largo o a corto plazo, pero yo saber cuándo dejar el deporte y a qué me quería dedicar es uno de las mayores consuelos a la hora de acostarme todas las noches mientras entrenaba. Saber que si se acababa el deporte, sabía lo que quería hacer en el día después", subrayó.

Álvaro Martín recogió el Premio Rey Felipe al mejor deportista masculino de 2024, un galardón "muy especial". "Es la mayor distinción deportiva que te pueden dar, así que muy orgulloso, más que nada porque creo que es el último que ya voy a recoger por mi carrera deportiva", confesó.

El que doble campeón del mundo en 2023 rememoró una anécdota con SM la Reina Letizia tras su bronce en los 20 kilómetros. "Yo sabía que María había ganado la medalla de plata y fue a saludar a mi amiga, pero no sabía que estaba la Reina en ese momento. Por protocolo, primero se saluda a la Reina y luego al resto de personas, pues no la vi, que estaba justo encima, y me lancé a abrazar a mi amiga María, pero bueno, se la he tomado como una anécdota graciosa y de ese momento distendido, que no era protocolario, aunque evidentemente yo le pedí disculpas", señaló.