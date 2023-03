Álvaro Romero, campeón del mundo júnior de snowboard cross

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deportista español del Movistar SBX Team Álvaro Romero conquistó este jueves el oro en los Mundiales Júnior de SBX en Passo San Pellegrino, venciendo en todas sus series para emular a Lucas Eguibar y Regino Hernández.

Romero (NKEF-DALTON) se exhibió en todas las rondas eliminatorias para unir su nombre a ilustres españoles de los deportes de nieve. En 2011, Regino Hernández, en Valmalenco (Italia), fue el primer español campeón del mundo júnior y, dos años después, en Turquía, lo consiguió Lucas Eguibar (NKEF-DALTON) en la estación de Erzurum.

El vasco, que se desquitó del tercer puesto de 2021 y el cuarto en Veysonnaz, superó en la gran final a Achille Leleu, Aidan Chollet y James Savard-Ferguson. "Muy ilusionado y contento. Sabía que iba a ser un día muy duro porque aunque sea un Mundial Junior había mucho nivel. En los entrenamientos de la jornada del 29 de marzo iba muy rápido y a lo largo del día de hoy 30 de marzo sabía que no me iba a dejar nada en la pista", dijo el español en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de deportes de Invierno.

"De hecho, he pasado en todas las rondas primero excepto en la Gran Final que ha sido muy ajustado hasta la última curva que he conseguido pasar a mis adversarios. Este oro supone un gran broche a una temporada en la que he hecho podio en Veysonnaz en Copa del Mundo y he sido campeón de España también. Me ayuda, sin duda, a preparar la nueva temporada con ganas e ilusión y empezar con todo el año que viene", añadió.