La AMA suspende otros seis meses al laboratorio antidopaje de Nueva Delhi

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció este martes que ha suspendido la acreditación del laboratorio antidopaje de Nueva Delhi por un segundo período de hasta seis meses por fallos en uno de sus métodos de análisis.

La AMA impuso al centro una primera suspensión de seis meses en agosto de 2019, por no cumplir con los estándares requeridos, y una vez cumplido y tras comprobar que "algunas 'no conformidades' pendientes no se habían abordado con éxito", recomendó un nuevo castigo contra el laboratorio que dio comienzo el pasado 17 de julio.

"La suspensión prohíbe que el laboratorio de Nueva Delhi lleve a cabo actividades antidopaje, incluidos todos los análisis de muestras de orina y sangre", remarcó el organismo, que advirtió que si durante este periodo cumple con los requisitos puede solicitar de nuevo su acreditación. "Si el laboratorio no aborda las 'no conformidades' al final del período de suspensión de seis meses, la AMA puede extender la suspensión de la acreditación del laboratorio por hasta seis meses adicionales", agregó.