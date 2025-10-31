La AMA ve "peligrosos e irresponsables" los 'Juegos Mejorados' y pide impedirlos

Archivo - Witold Banka, presidente de la AMA durante una rueda de prensa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 31 Oct.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Banka, considera "muy peligrosos" e "irresponsables" los denominados 'Juegos Mejorados', la competición que se celebrará en 2026 y que permite a los deportistas competir con la ayuda de sustancias dopantes.

"A veces no sabemos qué decir sobre esta ridícula idea, porque desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿cómo es posible que la gente llegue a aceptar competir tomando todas estas sustancias prohibidas?", indicó Banka, en un discurso pronunciado en un acto celebrado el jueves en Londres citado por la cadena 'BBC' este viernes.

El dirigente también pidió a la Agencia Antidopaje de Estados Unidos que "haga más" para ayudar a impedir que se celebre un evento que permitirá a sus participantes intentar batir récords mundiales con la ayuda de sustancias para mejorar el rendimiento.

Los muy criticados 'Juegos Mejorados' se estrenarán en mayo de 2026 en Las Vegas (Estados Unidos) e incluirán como deportes la natación, el atletismo y la halterofilia. Según los organizadores, cada prueba individual estará dotada con 500.000 dólares (más de 430.000 euros) en premios, de los que 250.000 (más de 216.000 euros) se entregarán al ganador.

Además, también se pagarán derechos de participación, y habrá una recompensa de un millón de dólares (más de 864.000 euros) por los récords mundiales de natación de 50 metros libres y de atletismo de 100 metros, todo ello sin la presencia de controles antidopaje, por lo que los competidores tendrán vía libre para consumir sustancias dopantes.

"Va totalmente en contra de todo lo que estamos haciendo. Es muy peligroso", declaró Banka. "Espero que no ocurra, aunque hay gente bastante importante y rica que patrocina este evento irresponsable", remarcó el máximo mandatario de la AMA.

El nadador británico Ben Proud y el velocista estadounidense Fred Kerley, ambos medallistas olímpicos y mundiales, ya han anunciado su participación. "Realmente queremos que nuestros colegas de los Estados Unidos hagan más para que este acontecimiento no se produzca", sentenció Banka.