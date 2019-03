Ana Carrasco: "Tengo cero presión, ganar el segundo título siempre es más difícil"

Publicado 29/03/2019 12:24:05 CET

La vigente campeona del mundo de 'SSP300' luchará en el equipo puntero Kawasaki Provec

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto española y vigente campeona del Mundial de Supersport 300, Ana Carrasco, ha asegurado este viernes en la puesta de largo de su nuevo equipo, el puntero Kawasaki Provec WorldSSP 300, que tiene "cero presión" de cara a intentar revalidar el título mundial ya que es consciente de que ganar un segundo campeonato "siempre es más difícil".

"Ahora mismo tengo cero presión. Que ganáramos el año pasado no quiere decir que tengamos que ganar este. Llevar el número '1' es la recompensa al trabajo del año pasado, pero empezamos de cero todos. Ganar el segundo siempre es más difícil que el primero. Espero pasármelo bien y poder ganar carreras", afirmó Carrasco en rueda de prensa.

La murciana, que presentó la nueva Kawasaki y los nuevos colores de su mono en la tienda Motocard de Barcelona --uno de los patrocinadores del equipo--, se tomará el inicio del campeonato, con la primera carrera en Aragón el 7 de abril, con calma y sin esa presión que pueda tener llevar el dorsal '1' como vigente campeona.

"Hay muchos cambios, necesitaremos varias carreras de adaptación para situarnos y llego a la primera carrera abierta a cualquier resultado. Mi objetivo es ganar el campeonato, llegaremos al final con opciones, seguramente, pero hay que ir con calma y ver dónde estamos", manifestó.

Además, tendrá que acostumbrarse a los cambios en el reglamento y al cambio de equipo. "Nuevo es casi todo, conservamos gente del año pasado en el equipo que fue clave, pero hay mecánicos nuevos. Estar dentro de Provec nos dará un plus porque son el mejor equipo de Superbikes, tienen experiencia en gestionar el campeonato y en eso soy nueva", reconoció.

Pero su ilusión es máxima y tiene ganas, entre otras cosas, de disputar la última cita en Catar en una carrera nocturna. "Correr en Catar será bueno para el campeonato, soy de los pocos que conocen el circuito, y que sea de noche será muy chulo. Catar en buen sitio para terminar, el año pasado pude ganar en Francia y espero este año poder ganar en Catar", auguró.

La expansión del 'WorldSSP300', dentro de la FIM y de Dorna, permitirá que en su tercera edición el campeonato salga por primera vez de Europa, para esa última cita en Catar, pero también ha visto aumentada la participación, con 50 pilotos fijos y 10 invitados más para algunas carreras. De ellos, sólo 36 accederán a disputar cada carrera.

"Es una locura que haya 50 pilotos. De cara a la carrera, al público, será bueno porque subirá el nivel y habrá muchos pilotos luchando por ganar. A los pilotos nos puede costar más, no podrás fallar y un error te puede dejar fuera de la 'super pole'. Este año será peor que el año pasado en carrera, y eso es difícil cuando peleas por el título", reconoció Carrasco.

"AL FINAL TODOS SOMOS PILOTOS, NO HAY DIFERENCIAS"

Por ello, la de Cehegín cree que la regularidad y el no cometer errores será la clave para intentar revalidar el cetro mundial. "No me preocupa ningún rival, muchos serán rápidos y capaces de ganar carreras. Será fácil que haya diez pilotos que opten a ganar. Al final, el campeonato está muy marcado por los errores, sé que al final habrá menos pilotos capaces de ganar el título, de no cometer errores durante el año", apuntó.

Por otro lado, volvió a defender la igualdad total en el deporte. "La igualdad es competir todos juntos. Ha sido difícil llegar a demostrar que una mujer puede estar al mismo nivel que un hombre en este deporte, ahora muchos lo han visto. Lo ideal sería buscar más apoyos, que más niñas empiecen de pequeñas para poder mejorar. No hay diferencias entre hombres y mujeres, al final somos pilotos", apostilló.

Carrasco, en su tercer año en el 'WorldSSP 300', categoría de promoción de Superbikes, se estrenará en el Kawasaki Provec SSP300, un equipo puntero diseñado para ganar y seguir con la estela de triunfos de la firma japonesa en Superbikes.

No obstante, el 'Team Manager' del Kawasaki Provec SSP300, Jordi Caparrós, valoró en la presentación la dificultad que presenta la temporada. "Hay 50 inscritos en la categoría, una gran cantidad de rivales. Sólo se clasifican 36 para la carrera, hace que la parte del 'qualifying' sea muy importante porque puedes quedar fuera de la carrera. Son nueve carreras, solo puntúan los 15 primeros, si tenemos un '0' nos complicaría mucho el año", advirtió en el mismo sentido que Carrasco.

El campeonato que dará comienzo el mes que viene tendrá nueve carreras, ocho en Europa y la última en Catar, con dos de ellas en España, en el circuito MotorLand Aragón de Alcañiz (Teruel) y en el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz).