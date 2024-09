Ana Peleteiro anuncia que Iván Pedroso deja de ser su entrenador

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro, actual campeona de Europa de triple salto, ha anunciado este domingo que Iván Pedroso deja de ser su entrenador después de ocho años trabajando juntos, y ha señalado que ahora toca "apostar por otro proyecto" y buscar "nuevas motivaciones, aprendizajes y continuar creciendo profesionalmente".

La plusmarquista española comunicó la noticia en su cuenta de Instagram, en la que compartió 14 fotos de ambos durante estos ocho años. "Hay épocas en la vida que se disfrutan al 100%, que viene acompañadas de aprendizajes, experiencias, éxitos y derrotas, pero sobre todo vienen acompañadas de personas que marcan un antes y un después y estos últimos 8 años han sido una de esas épocas", comenzaba el texto.

Peleteiro agradeció los años de trabajo juntos que los cataloga como "los más increíbles y surrealistas" de toda su vida. "Hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino. Me llevo un amigo para toda vida y miles de enseñanzas que continuaré poniendo en práctica hasta el último de mis días", apuntó.

"Ahora toca apostar por otro proyecto, buscar nuevas motivaciones, nuevos aprendizajes y continuar creciendo profesionalmente, pero desde otro lugar. Eres y siempre serás mi familia", concluye el comunicado de la atleta gallega.