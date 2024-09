Ana Peleteiro entrenará en Galicia con su marido Benjamin Compaoré: "Mi corazón me pedía volver a mi refugio"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro, actual campeona de Europa de triple salto, explicó este miércoles que dejó a Iván Pedroso como entrenador por "exceso de rutina" y "falta de motivación", por lo que pasará a prepararse con su marido, Benjamin Compaoré, ya que su corazón le pedía volver a su "refugio".

"Soñaba con ver a mi hija en un ambiente parecido a cuando yo era pequeña y aquí no lo estaba teniendo, ese día a día me iba entristeciendo y cada día me pesaba un poco más. Después de 13 años fuera de casa, mi corazón me pedía volver a mi refugio, mi casa, Galicia", reveló la atleta en una rueda de prensa desde la sede de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Como ya hizo en redes sociales este martes, la deportista gallega reiteró que a razón de esta decisión de dejar a Iván Pedroso, "la de más peso, es personal". "La maternidad es una tarea complicada y compleja, es dura, sobre todo cuando estás lejos, conciliar es complicado", argumentó antes de revelar quién será su próximo técnico.

"A partir de ahora, Benjamin, mi pareja, será mi entrenador. He sido yo quien se lo ha propuesto, ha sido mi decisión. Yo nunca lo he tenido en la cabeza, porque quería evitar mezclar lo personal con lo profesional, porque hay veces que no sale bien", relató la deportista.