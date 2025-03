Ana Peleteiro: "Sabía que el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Ana Peleteiro-Compaoré ha admitido que "el oro estaba lejos" durante el concurso de triple salto en el Campeonato del Mundo en pista corta, que se está disputando en Nankín (China), ya que le "dolía la rodilla", pero sintiéndose "contenta" por haber ganado medallas durante una temporada bajo techo "casi sin preparación".

"No es fácil; y menos hoy, la verdad. Con muchas molestias desde el principio de la competición ,luchando todo el rato contra los monstruos, luchando hasta último intento... Creo que incluso pequé de novata y tendría que haber pasado el quinto intento para intentar hacer un buen sexto", declaró este sábado a Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El título se lo adjudicó la cubana Leyanis Pérez, con 14,93 m.

"Pero bueno, estaba ahí y quería luchar por más. Sabía que hoy el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla, pero creía que la plata la podía atacar. Pero estoy contenta. Si me dicen esto hace un mes, jamás me lo hubiese ni imaginado. Pensaba que no podría ni ir al Europeo y acabo una temporada de pista cubierta, que pensaba que no iba a existir, con un oro [en Europeo] y un bronce en un Mundial, y ganando la campeona olímpica", se refirió Peleteiro a Thea Lafond, saltadora de Dominica.

En este sentido, dijo estar "muy contenta" por las otras medallistas. "Sobre todo por Lia [Povea], que llevamos compitiendo toda la vida juntas y nunca había ganado una medalla en absoluto. Estoy supercontenta por ella y creo que se lo merecía, creo que hoy ha sido un magnífico día para todas", aludió a la cubana que se colgó la plata con 14,57 m.

"No estaba pensando en las demás, estaba realmente pensando en mí misma, en hacer un buen salto porque sabía que lo podía hacer", afirmó una Peleteiro que se colgó el bronce con 14,29 m. "La verdad que como me molestaba un poco la rodilla, estaba haciendo lo que es la carrera de impulso un poco diferente a lo que la suelo hacer", confesó la gallega.

"Pero las competiciones y los campeonatos son para coger medalla y pelearlos hasta el final, y es lo que he hecho. Las marcas ya llegarán, sé que el verano lo vamos a preparar muy bien. En realidad he hecho una pista cubierta casi sin preparación de esta pierna; con lo cual, con eso me quedo. No puedo pedir más, tengo que estar superagradecida y supermotivada de cara al verano", añadió la atleta coruñesa.

Así, subrayó cuál es "ahora" su objetivo. "Acabar de tratarme, porque me duele la rodilla y no quiero estar al aire libre todo el rato que si Voltaren, Voltaren, Voltaren... La Federación es consciente de ello y llevo desde que llegamos con la doctora todos los días, con lo cual ahora mismo la prioridad tiene que ser quitarse este dolor", explicó.

"Si necesito descansar dos semanas, tres o cuatro, ya las descansaré, pero en Tokio voy a estar en mi mejor versión: fina, competente y con mil ganas, así que eso es lo más importante", aseguró Peleteiro, pensando en el Campeonato del Mundo al aire libre que se celebrará del 13 al 21 de septiembre de este mismo año en la capital de Japón.

"Soy una afortunada de que siempre me toque, cuando estamos en esta parte del mundo, a un buen horario en España. Sé que la gente está muy pendiente, viéndome con su pinchito y su cervecita. Espero que hayan disfrutado de la competición, he dado mi mejor versión. Y una medallita, la primera para España, y ojalá que mañana saquemos muchas más", zanjó.