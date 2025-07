BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, ha asegurado este martes que acuden al Mundial de Singapur 2025, que arranca la siguiente semana, con ganas de comerse a una Rusia que está de vuelta tras su veto por la guerra de Ucrania y también de acercarse más todavía a China, por lo que se marca el objetivo de ganar cuantas más medallas mejor pero, sobre todo, de ir acercándose cada vez más a la elite de la natación artística mundial.

"Vamos a por las chinas y a por las rusas, que también ahora por primera vez vienen y no han estado desde que comenzó la guerra con Ucrania, así que vamos a ver. En teoría ellas han sido campeonas del mundo desde el 98. Y nadie las ha ganado nunca, ¿no? O sea que China también está esperando a ver qué pasa con Rusia, nosotros también. Y nosotros pues vamos con ganas de comérnoslas con patatas y salsa", aseguró a los medios tras un 'show' en el Club Natació Barcelona.

España viaja este viernes a Singapur para tener unos días de aclimatación antes de debutar al viernes siguiente, en una cita Mundial en la que esperan dar continuidad a las medallas del último Europeo y en las pruebas de la Copa del Mundo. Y sin miedo al regreso de Rusia. "Que nos copien todo lo que quieran, porque nosotros vamos un paso por delante. Algún día las pasaremos", valoró.

"Yo no sé si será ahora, es un poco temprano para hablar. De hecho, ya han mejorado muchísimo, ¿no? Si las ganamos ahora, pues te juro que me tiro en paracaídas, si es necesario. Quiero que el equipo vea a Rusia no como 'fan' sino que vamos a aprender cómo las ganaremos. Vamos a observarlas y vamos a por ellas. Y no quiere decir que las ganemos ahora, quizás sí si fallan, pero vamos a por ellas en los Juegos Olímpicos", aseguró Fuentes.

Eso sí, cree que las rusas tienen una técnica y un nivel "estratosféricos" que España de momento "no tiene". "Pero eso significa más riesgo para ellas, ¿no? O sea, que por ahora, si las ves así, frescas, están lejos todavía, pero vamos a acercarnos el máximo posible y tenemos tres años para ir por ellas, sí", aseguró optimista.

En cuanto a los objetivos para el Mundial, aseguró que siempre se fija en las actuaciones, no en los resultados. "No me quiero fijar en los resultados en cuanto a medallas, ni en el color de las medallas. Obviamente, 11 oros sería lo mejor, ¿no? Pero yo creo que lo que quiero para ellas y ellos, sobre todo, es que tengan su mejor vez, que nos aproximemos al máximo potencial que nosotros tenemos", comentó.

"En la última Copa del Mundo, nos quedamos a 25 puntos de China. Pero es que en los Juegos Olímpicos de París, España quedó a 95 puntos de China. Nos quedamos todavía atrás, pero han mejorado 70 puntos. Lo cual es increíble, ¿no? Ahora, continuamos aproximándonos al máximo posible. Si algún día las pasamos, no sé cuánto tardaremos, si un mes, dos años o 20 años, pero que siempre demos un porcentaje mejor", añadió.

Así que van a por medalla "en el máximo número de eventos". "No sé de qué color, lo normal sería que todavía estuviéramos alrededor del bronce, pero yo siempre les digo que vayan al máximo siempre, ¿no? Nosotros vamos a ganar, si después al final nos gana otro, tampoco lo hemos perdido. Salimos a ganar y ya veremos quién se lo lleva, el oro. No bajaré el listón", aseguró Andrea Fuentes, que apenas lleva ocho meses en el cargo.