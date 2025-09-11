Andrés Temiño alarga la fiesta y gana el oro mundial en arco recurvo individual

Archivo - Andrés Temiño durante una prueba de la Copa del Mundo de Tiro con Arco - Europa Press/Contacto/Essene Hernandez/ Eyepix Gro

MADRID 11 Sep.

Andrés Temiño alargó este jueves la fiesta del tiro con arco español en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en la localidad surcoreano de Gwanjgu al conquistar también la medalla de oro en la modalidad individual de arco recurvo.

El arquero aragonés, que 24 horas antes había hecho historia junto a Elia Canales con el título por equipos mixto y ganando al potente y favorito dúo de Corea del Sur, también logró un hito inédito en este deporte para convertirse en el primer campeón del mundo español de arco recurvo.

Temiño había firmado una gran calificación, donde consiguió la segunda mejor marca con 691 puntos, sólo superado por el laureado Kim Woojin, al que batido el miércoles junto a su compañera. Exento de las dos primeras eliminatorias, el español se deshizo en la tercera del cubano Hugo Franco por 7-1 y en octavos tuvo más trabajo ante Su Yu-Yang, de China Taipei, al que derrotó por 6-4 en una ronda donde se despidió su compatriota Pablo Acha.

Para entrar en la lucha por las medallas, Temiño sufrió de nuevo ante el mexicano Matías Grande, al que se impuso por 6-4, pero no tanto como en las semifinales frente al surcoreano Kim Je Deok, triple campeón olímpico, por equipos, y que cayó por otro 6-4 después de ir igualados hasta el quinto y definitivo parcial.

En la final, a Temiño le esperaba el brasileño Marcus d'Almeida, doble medallista mundial, y con el que libró una tensa y bonita batalla por el oro mundial. Los dos arqueros empataron a cinco tras cinco sets y tuvo que decidir la flecha de desempate donde el '10' del español superó al '9' de su rival para coronarse campeón.