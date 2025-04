Ángela Martínez triunfa en los 10 kilómetros de la Copa del Mundo de aguas abiertas

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Ángela Martínez ha logrado el triunfo en la final femenina de los 10 kilómetros en aguas abiertas de la segunda etapa de la Copa del Mundo, que se ha celebrado este viernes en Ibiza.

La ilicitana, décima en la distancia en los Juegos Olímpicos de París, comenzó a tirar en la última vuelta y pasó a liderar la cabeza en los últimos compases de la carrera. Con este resultado, se asegura la plaza directa para el Mundial, que se disputa en Singapur el próximo verano.

El podio lo completaron la alemana Celine Rieder y la húngara Bettina Fabián, mientras que la italiana Ginevra Taddeucci, que desde las primeras brazadas se colocó en primera posición, terminó sufriendo para entrar en meta en séptima posición.

Otras tres nadadoras españolas lograron meterse entre las mejores del continente. La madrileña Candela Sánchez Lora firmó su mejor posición hasta el momento en una Copa del Mundo al ser novena, y la gallega Paula Otero fue duodécima. Por su parte, la aragonesa Clara Martínez de Salinas, decimoctava en la general, se proclamó campeona junior de World Aquatics. Todo en una prueba en la que no pudo participar por lesión María de Valdés.

"Estoy muy contenta, no me lo esperaba, aunque es verdad que he entrenado bien. Cuando me dijeron que la segunda etapa iba a ser aquí en España, me puse muy contenta. Es increíble haber ganado aquí, con todo el público en la playa apoyando y con mi familia presente", indicó Ángela Martínez tras la prueba.