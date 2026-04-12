Aouina y Tárraga se coronan campeones de España de 5 km y Alibou y Barroso, de la milla

Yahya Aouina y Rosalía Tárraga se coronan campeones de España de 5 km y Naima Ait Alibou y David Barroso, de la milla - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Yahya Aouina y Rosalía Tárraga, en 5 kilómetros, y Naima Ait Alibou y David Barroso, en la milla, se han coronado este domingo campeones nacionales de sus respectivas distancias en el Campeonato de España en ruta.

En la prueba masculina de 5 km, el amplio grupo cabecero pasó la primera vuelta (7:09) muy compactado y con casi una decena de integrantes. En la segunda vuelta, se redujo a ocho unidades, con Tahya Aouina entre ellos, que finalmente cambió de ritmo para cruzar la meta en 14:08. David de la Fuente y Mesfin Escamilla, ambos con el mismo tiempo del ganador, cerraron el podio.

La prueba femenina de la distancia, Marta Serrano, la olímpica Irene Sánchez-Escribano -que volvía a un campeonato de España tras su maternidad- y Beatriz Álvarez se destacaron en un trío delantero, y en la segunda vuelta se unió Rosalía Tárraga, que en la recta final en el Paseo de Roma se llevó el triunfo (15:43) un segundo por delante de Sánchez-Escribano (15:44) y tres por delante de Serrano (15:46).

En la milla femenina, Naima Ait Alibou se puso en cabeza desde el primer momento y no dejó escapar el título con récord de los campeonatos (4:38.39, mejorando el 4:43.79 de Marta Pérez en 2025), con Marta Mitjans haciéndose con la segunda posición (4:41.53) y Judith Otazua siendo tercera (4:46.18).

Por último, en la milla masculina, el triunfo fue para el extremeño David Barroso (4:15.07), que encabezó un podio que completaron Daniel López (4:15.74) y Pedro Viciosa (4:16.12).