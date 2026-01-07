La APDM celebra el 26 de enero la gala de su décimo aniversario

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y los seleccionadores nacionales Luis de la Fuente y Santi Denia fueron premiados por la APDM en la gala de 2025. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) celebrará el lunes 26 de enero (20:00 horas) la gala de los Premios APDM 2025 en el décimo aniversario de los galardones que distinguen a las personalidades del deporte y periodismo españoles más destacadas del último año, y que tendrá lugar en el Beatriz Madrid Auditorio de la capital de España.

Con motivo de esta décima edición, la APDM ha querido dotar a la gala de un significado singular, apostando por la conmemoración de un doble aniversario: los 100 años del nacimiento de la radio y los 10 años en los que la asociación ha dado voz al deporte, en todas sus disciplinas y manifestaciones.

Con el lema '100 años de radio. 10 años dando voz al deporte', los Premios APDM volverán a reconocer al deporte masculino y femenino, al deporte olímpico y paralímpico, así como a deportistas, equipos, instituciones, iniciativas sociales y, de manera muy especial, al periodismo deportivo, con un reconocimiento específico en cada edición a una figura relevante del sector.

En sus nueve ediciones anteriores, los Premios APDM han otorgado más de 150 galardones, entre premios principales, menciones especiales y reconocimientos institucionales. Han sido distinguidos más de 80 deportistas, una treintena de equipos y selecciones nacionales, más de 20 entidades e iniciativas vinculadas al deporte y la sociedad, así como una decena de figuras clave del periodismo deportivo, reflejando la pluralidad, la evolución y el impacto del deporte español en la última década.

Entre los premiados más representativos destacan nombres que forman parte de la memoria colectiva del deporte y los medios en España como José Ángel de la Casa, primera gran voz reconocida por la APDM; el fotoperiodista Raúl Cancio, Premio Nacional, homenajeado con una gran exposición retrospectiva; la saga Matías Prats, símbolo de continuidad generacional en el periodismo; o Pepe Domingo Castaño, maestro de la radio deportiva.

También han sido distinguidos profesionales que han trascendido el ámbito informativo como, a título póstumo, Carlos Matallanas por su compromiso social y su labor como embajador de FUNDELA; Alfredo Relaño, referente del periodismo escrito, radiofónico y televisivo; o Víctor Santamaría, reconocido por su decisiva aportación al relato audiovisual del deporte.

La última edición puso un acento especial en el periodismo deportivo femenino, con el reconocimiento a Olga Viza y María Escario, dos referentes por su trayectoria, credibilidad y contribución a la visibilidad del deporte en los medios de comunicación.

En las próximas semanas, la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid anunciará los premiados de la Gala Premios APDM 2025, que volverá a reunir a deportistas, periodistas, instituciones y representantes del mundo del deporte.