La aplicación de atletismo Runna ya está disponible en siete nuevos idiomas.

La experiencia completa llega ahora en francés, alemán, portugués, español, neerlandés, italiano y japonés

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aplicación de entrenamiento para corredores Runna ha anunciado el inicio de su proceso de internacionalización y, desde este viernes, estará disponible en siete nuevos idiomas -francés, alemán, portugués, español, neerlandés, italiano y japonés- para facilitar los planes de preparación personalizados a millones de deportistas.

Esta expansión supone un paso decisivo para Runna, que crece más allá de los mercados de habla inglesa y sienta las bases de su desarrollo y escalabilidad global. Desde su adquisición por Strava, la aplicación ha mantenido un fuerte foco en la innovación de producto.

El reciente lanzamiento de Races by Runna, unido ahora a la expansión multilingüe, marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento acelerado y de inversión a largo plazo en la misión de Runna.

La expansión de Runna permite que su experiencia completa, incluidos planes de entrenamiento, vídeos de coaching y colaboraciones, esté disponible en francés, alemán, portugués, español, neerlandés, italiano y japonés.

Con esta internacionalización, Runna puede llegar y apoyar a corredores con soporte en su propio idioma y contenidos culturalmente relevantes en Europa, Latinoamérica y Asia, ayudándoles a entrenar de forma más inteligente, mantenerse motivados y alcanzar sus metas.

El proyecto de internacionalización no solo abre nuevos mercados, sino que también sienta las bases para el futuro de Runna, cuyo diseño con enfoque en localización permite que cada elemento, desde el idioma hasta las imágenes y el contenido, se adapte al contexto cultural de cada nuevo mercado.

Además, Runna está incorporando la localización en la hoja de ruta del producto, lo que permitirá un despliegue más rápido de nuevas funciones y la inclusión de idiomas adicionales en todo el mundo. Runna ya cuenta con alianzas con las maratones de Londres y Nueva York, y seguirá fortaleciendo las colaboraciones para maximizar el impacto en cada región.

"Llevar Runna a siete nuevos idiomas es un momento clave para nosotros. Esto significa que millones de corredores de todo el mundo podrán experimentar plenamente lo que hemos creado. Se trata de mucho más que traducción: hablamos de inclusión, accesibilidad y de una ambición global para hacer del running algo más accesible, efectivo y disfrutable para todos. La experiencia de Strava en localización nos ha ayudado a hacerlo realidad, y su apoyo ha sido fundamental para llevar esta actualización al mercado con rapidez y a gran escala", comentó Dom Maskell, cofundador y CEO de Runna.