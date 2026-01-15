Ariadna Gupta, vigesimonovena en el programa corto del Europeo de patinaje artístico sobre hielo

14Th January 2026; Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, England; ISU Figure Skating European Championships 2026, Day One;N Ariadna Gupta Espada Of Spain Competes In The ISU European Figure Skating Women's Short Program - EUROPA PRESS/CONTACTO/ROGER EVANS

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La española Ariadna Gupta quedó este miércoles vigesimonovena en el programa corto femenino del Campeonato de Europa de patinaje artístico sobre hielo, que se está disputando en Sheffield (Reino Unido), y ese resultado le impidió entrar en la final con programa largo del próximo viernes.

En el Utilita Arena, la joven Gupta fue la primera de los seis representantes de España en aparecer en este certamen. Y lo hizo con un ejercicio que recibió 46,76 puntos, destacando en el grupo inicial que salió a la pista. No obstante, quedaban muchas patinadores por actuar.

Un triple 'lutz' y un doble 'toe' fueron el arranque de brincos para Gupta, quien más tarde hizo un triple bucle y un doble 'axel', así como una pirueta saltada de nivel 4 y una pirueta de ángel de nivel 3 para luego realizar unos pasos y el elemento combinado de nivel 2.

Tras esa actuación, la española de 17 años esperó a que el resto de las 38 competidores fuesen saliendo a la pista en varios grupos. Y finalmente Gupta ocupó la posición 29, fuera de las 24 que avanzaban a la pelea por el podio; la estonia Niina Petrokina lideró este programa corto con 70,61 puntos.